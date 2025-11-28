Gernikara bisita ofiziala
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pradales lehendakariak Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea hartu du Ajuria Enean

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Frank-Walter Steinmeier Ajuria Enera iritsi da, eta bertan harrera egin dio Imanol Pradales lehendakariak. Aurresku batek eman dio hasiera harrera ofizialari.

Imanol Pradales Alemania Gernika Lumo Gasteiz Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X