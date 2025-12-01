Tren de Alta Velocidad

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El lehendakari Pradales se reúne con el coordinador del Eje Atlántico, para acelerar las obras del TAV

Imanol Pradales lehendakaria Ardatz Atlantikoaren koordinatzailearekin bildu da Burdeosen (Frantzia), Abiadura Handiko Trenaren lanak azkartzeko
18:00 - 20:00

Reunión del lehendakari en Burdeos. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Pradales Ardatz Atlantikoaren koordinatzailearekin bildu da, AHTren lanak azkartzeko
author image

EITB

Última actualización

El lehendakari Imanol Pradales se ha reunido este lunes en Burdesos (Francia) con el coordinador del Eje Atlántico. En dicha reunión, se han tratado todos los temas en torno al Tren de Alta Velocidad, y sus respectivas conexiones en Euskadi. El lehendakari ha calificado de "clave" el acuerdo para el "desarrollo económico" de Euskadi.

Francia Política Gobierno Vasco Tren de Alta Velocidad Imanol Pradales

Te puede interesar

Joseba Diez Antxustegi EAJ PNV
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Díez Antxustegi pide "elevar el nivel del debate político" tras decir Ayuso que ETA prepara un "asalto en Euskadi y Navarra"

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "vive en una realidad paralela" tras asegurar este domingo que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra". "Para unos todo es ETA para los otros todo es fascismo, de verdad, tenemos que huir de estas palabras gruesas y bajar un poco a los contenidos", ha añadido.   
Cargar más