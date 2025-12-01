El lehendakari Pradales se reúne con el coordinador del Eje Atlántico, para acelerar las obras del TAV
El lehendakari Imanol Pradales se ha reunido este lunes en Burdesos (Francia) con el coordinador del Eje Atlántico. En dicha reunión, se han tratado todos los temas en torno al Tren de Alta Velocidad, y sus respectivas conexiones en Euskadi. El lehendakari ha calificado de "clave" el acuerdo para el "desarrollo económico" de Euskadi.
Te puede interesar
Elkarrekin Podemos sigue negociando con la Diputación de Gipuzkoa y confía en cerrar un acuerdo para el presupuesto de 2026
La formación señala que aún queda tiempo para alcanzar un acuerdo, tras la cuarta reunión con el Ejecutivo. Por el momento, Podemos califica de "insuficientes" las cifras puestas sobre la mesa.
Los socios de Gobierno en Navarra solicitan a Chivite que se diriman responsabilidades por los sobrecostes de las obras de Belate
El PSN se ha reunido este lunes con sus socios de Gobierno para dar explicaciones sobre las obras de Belate. Después, la presidenta navarra ha hecho lo propio con EH Bildu.
El Gobierno Vasco concede el Premio de derechos humanos René Cassin a Francesca Albanese
Con esta distinción el jurado reconoce y pone en valor la trayectoria profesional e independencia de la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados.
Mouliaá pide 3 años de cárcel para Errejón por un delito continuado de abuso sexual
La actriz reclama la apertura de juicio y una indemnización de 30.000 euros, mientras que el exdiputado niega los hechos y sostiene que no existen indicios de culpabilidad.
El PNV obtendría dos escaños más, hasta los 29, mientras EH Bildu mantendría sus 27
La encuesta sobre previsión de voto elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco otorga un leve crecimiento a PNV-EAJ y EH Bildu y un ligero retroceso del PSE-EE (-1), mientras el resto de las formaciones se mantienen estables.
Díez Antxustegi pide "elevar el nivel del debate político" tras decir Ayuso que ETA prepara un "asalto en Euskadi y Navarra"
El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "vive en una realidad paralela" tras asegurar este domingo que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra". "Para unos todo es ETA para los otros todo es fascismo, de verdad, tenemos que huir de estas palabras gruesas y bajar un poco a los contenidos", ha añadido.
Santos Cerdán asegura que dará explicaciones "a su debido tiempo" tras comparecer en el juzgado de Tafalla
Santos Cerdán reside en Milagro, su localidad natal, desde que el pasado 19 de noviembre salió de la cárcel de Soto del Real. Hoy ha acudido por primera vez al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tras su puesta en libertad.
Homenaje a Mikel Zabalza en Orbaizeta, 40 años después de que la Guardia Civil lo matara
Mikel Zabalza ha sido homenajeado hoy en su localidad natal de Orbaizeta, 40 años después de ser asesinado por la Guardia Civil. En el homenaje también ha estado presente el autobús que lleva la exposición de su figura por Hego Euskal Herria.
Miles de personas inundan con banderas de España la protesta del PP en Madrid para exigir elecciones generales
Se trata de la séptima protesta del PP contra el Gobierno español desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" y ha cargado duramente contra EH Bildu y PNV.