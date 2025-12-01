Abiadura Handiko Trena

Pradales AHTren lanak azkartzeko bildu da, Ardatz Atlantikoaren koordinatzailearekin

Imanol Pradales lehendakaria Ardatz Atlantikoaren koordinatzailearekin bildu da Burdeosen (Frantzia), Abiadura Handiko Trenaren lanak azkartzeko
Lehendakariaren bilera Bordelen. Argazkia: EFE.
EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakaria Ardatz Atlantikoko koordinatzailearekin bildu da astelehen honetan Bordelen (Frantzia). Bilera horretan, Abiadura Handiko Trenaren inguruko gai guztiak eta Euskal Autonomia Erkidegoan dituen loturak izan dituzte hizpide.

18:00 - 20:00
