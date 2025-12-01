El PNV obtendría dos escaños más, hasta los 29, mientras EH Bildu mantendría sus 27
El PNV-EAJ obtendría dos escaños más en el Parlamento Vasco, de celebrarse ahora las elecciones autonómicas, según el informe "Elecciones al Parlamento Vasco: previsión de voto", elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. Las conclusiones del informe otorga un leve crecimiento a PNV-EAJ y EH Bildu y un ligero retroceso del PSE-EE, mentras el resto de las formaciones se mantendrían estables.
Con la extrapolación de la estimación de voto del GPS (porcentaje sobre votos válidos) a partir de los tres territorios, el PNV-EAJ obtendría un 36,3 % de los votos válidos y a EH Bildu con un 31,7 %. El PSE-EE alcanzaría un 13,6 %, seguido por el PP con un 8,4%. Sumar obtiene un 3,0 %, Elkarrekin Podemos un 1,9 % y Vox un 3,2 %.
REPARTO DE ESCAÑOS
Comparando con el reparto de escaños actual en el Parlamento Vasco, la formación jeltzale conseguiría dos escaños más, EH Bildu se mantendría con sus 27 actuales, los socialistas perderían uno, al igual que PP, mientras Sumar y Vox mantendrían su único escaño.
ARABA
En Araba, la estimación de voto sitúa a PNV-EAJ como primera fuerza con un 29,1 %, muy cerca de EH Bildu, que obtiene un 28,3 %. A continuación está PSE-EE con un 15,9 %, seguido de PP con un 13,5 %. Tras ellos se sitúan Vox (6,1 %), Sumar (3,5 %) y Elkarrekin Podemos (1,7 %).
BIZKAIA
En Bizkaia, la estimación de voto otorga una amplia ventaja a PNV-EAJ, que alcanza el 39,8 % de los votos válidos, seguido por EH Bildu con un 28,5 %. El PSE-EE logra un 13,3 %, mientras que el PP suma un 8,7 %. Por debajo del umbral para escaño aparecen Sumar (3,1 %), Elkarrekin Podemos (1,7 %) y Vox (3 %).
GIPUZKOA
En Gipuzkoa, la estimación de voto coloca a EH Bildu como primera fuerza con un 38,4 % de los votos válidos, seguida por PNV-EAJ, que alcanza un 33,7 %. Tras ellos, se sitúa PSE-EE con un 13 %, mientras que el PP obtiene un 5,7 %. Más abajo quedan Sumar (2,7 %), Elkarrekin Podemos (2,2 %) y Vox (2,2 %).
La encuesta se realizó del 11 al 14 de noviembre de 2025 mediante entrevistas telefónicas y un cuestionario cerrado. El Gabinete de Prospección Sociológica diseñó y analizó el estudio, mientras que la empresa Ikerfel llevó a cabo el trabajo de campo. Se entrevistó a 3030 personas mayores de 18 años (730 en Araba, 1.315 en Bizkaia y 985 en Gipuzkoa) mediante un muestreo polietápico y estratificado por tamaño de municipio, con cuotas de sexo, edad y situación laboral.
Te puede interesar
El Gobierno Vasco concede el Premio de derechos humanos René Cassin a Francesca Albanese
Con esta distinción el jurado reconoce y pone en valor la trayectoria profesional e independencia de la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados.
Mouliaá pide 3 años de cárcel para Errejón por un delito continuado de abuso sexual
La actriz reclama la apertura de juicio y una indemnización de 30.000 euros, mientras que el exdiputado niega los hechos y sostiene que no existen indicios de culpabilidad.
Díez Antxustegi pide "elevar el nivel del debate político" tras decir Ayuso que ETA prepara un "asalto en Euskadi y Navarra"
El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "vive en una realidad paralela" tras asegurar este domingo que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra". "Para unos todo es ETA para los otros todo es fascismo, de verdad, tenemos que huir de estas palabras gruesas y bajar un poco a los contenidos", ha añadido.
Santos Cerdán asegura que dará explicaciones "a su debido tiempo" tras comparecer en el juzgado de Tafalla
Santos Cerdán reside en Milagro, su localidad natal, desde que el pasado 19 de noviembre salió de la cárcel de Soto del Real. Hoy ha acudido por primera vez al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tras su puesta en libertad.
Homenaje a Mikel Zabalza en Orbaizeta, 40 años después de que la Guardia Civil lo matara
Mikel Zabalza ha sido homenajeado hoy en su localidad natal de Orbaizeta, 40 años después de ser asesinado por la Guardia Civil. En el homenaje también ha estado presente el autobús que lleva la exposición de su figura por Hego Euskal Herria.
Miles de personas inundan con banderas de España la protesta del PP en Madrid para exigir elecciones generales
Se trata de la séptima protesta del PP contra el Gobierno español desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" y ha cargado duramente contra EH Bildu y PNV.
El cumplimiento del Estatuto y la implicación del PSOE en la corrupción, "líneas rojas" del PNV con Sánchez
Así lo ha asegurado el presidente del BBB del PNV en una entrevista en Radio Euskadi.
La Red de Personas Torturadas de Euskal Herria respalda la reapertura del caso de Raúl Fuentes por las presuntas torturas sufridas en 1991
La red ha exigido el reconocimiento de todos los casos de tortura para garantizar verdad, justicia y reparación, y denuncia la “impunidad” en los casos de Raúl Fuentes y Mikel Zabalza.
El PSE condena la aparición de pintadas contra Denis Itxaso en la sede socialista de Altza, en Donostia-San Sebastián
En las pintadas, acusan al consejero de Vivienda del Gobierno Vasco de "mafioso" y advierten de que "Auditz Akular no se toca", en referencia a un proyecto de viviendas presentado por Itxaso para esa zona.