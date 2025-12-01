Sociómetro elecciones autonómicas
El PNV obtendría dos escaños más, hasta los 29, mientras EH Bildu mantendría sus 27

La encuesta sobre previsión de voto elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco otorga un leve crecimiento a PNV-EAJ y EH Bildu y un ligero retroceso del PSE-EE (-1), mientras el resto de las formaciones se mantienen estables.
Euskaraz irakurri: EAJk bi eserleku gehiago lortuko lituzke, 29ra arte, eta EH Bilduk 27ri eutsiko lioke
EITB

Última actualización

El PNV-EAJ obtendría dos escaños más en el Parlamento Vasco, de celebrarse ahora las elecciones autonómicas, según el informe "Elecciones al Parlamento Vasco: previsión de voto", elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. Las conclusiones del informe otorga un leve crecimiento a PNV-EAJ y EH Bildu y un ligero retroceso del PSE-EE, mentras el resto de las formaciones se mantendrían estables.

Con la extrapolación de la estimación de voto del GPS (porcentaje sobre votos válidos) a partir de los tres territorios, el PNV-EAJ obtendría un 36,3 % de los votos válidos y a EH Bildu con un 31,7 %. El PSE-EE alcanzaría un 13,6 %, seguido por el PP con un 8,4%. Sumar obtiene un 3,0 %, Elkarrekin Podemos un 1,9 % y Vox un 3,2 %.

REPARTO DE ESCAÑOS

Comparando con el reparto de escaños actual en el Parlamento Vasco, la formación jeltzale conseguiría dos escaños más, EH Bildu se mantendría con sus 27 actuales, los socialistas perderían uno, al igual que PP, mientras Sumar y Vox mantendrían su único escaño.

ARABA

En Araba, la estimación de voto sitúa a PNV-EAJ como primera fuerza con un 29,1 %, muy cerca de EH Bildu, que obtiene un 28,3 %. A continuación está PSE-EE con un 15,9 %, seguido de PP con un 13,5 %. Tras ellos se sitúan Vox (6,1 %), Sumar (3,5 %) y Elkarrekin Podemos (1,7 %).

BIZKAIA

En Bizkaia, la estimación de voto otorga una amplia ventaja a PNV-EAJ, que alcanza el 39,8 % de los votos válidos, seguido por EH Bildu con un 28,5 %. El PSE-EE logra un 13,3 %, mientras que el PP suma un 8,7 %. Por debajo del umbral para escaño aparecen Sumar (3,1 %), Elkarrekin Podemos (1,7 %) y Vox (3 %).

GIPUZKOA

En Gipuzkoa, la estimación de voto coloca a EH Bildu como primera fuerza con un 38,4 % de los votos válidos, seguida por PNV-EAJ, que alcanza un 33,7 %. Tras ellos, se sitúa PSE-EE con un 13 %, mientras que el PP obtiene un 5,7 %. Más abajo quedan Sumar (2,7 %), Elkarrekin Podemos (2,2 %) y Vox (2,2 %).

La encuesta se realizó del 11 al 14 de noviembre de 2025 mediante entrevistas telefónicas y un cuestionario cerrado. El Gabinete de Prospección Sociológica diseñó y analizó el estudio, mientras que la empresa Ikerfel llevó a cabo el trabajo de campo. Se entrevistó a 3030 personas mayores de 18 años (730 en Araba, 1.315 en Bizkaia y 985 en Gipuzkoa) mediante un muestreo polietápico y estratificado por tamaño de municipio, con cuotas de sexo, edad y situación laboral. 

Elecciones Elecciones Autonómicas en España Comunidad Autonóma Vasca Partidos Políticos Encuestas Electorales Política

