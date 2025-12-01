El PNV obtendría dos escaños más, hasta los 29, mientras EH Bildu mantendría sus 27

El PNV-EAJ obtendría dos escaños más en el Parlamento Vasco, de celebrarse ahora las elecciones autonómicas, según el informe "Elecciones al Parlamento Vasco: previsión de voto", elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. Las conclusiones del informe otorga un leve crecimiento a PNV-EAJ y EH Bildu y un ligero retroceso del PSE-EE, mentras el resto de las formaciones se mantendrían estables.

Con la extrapolación de la estimación de voto del GPS (porcentaje sobre votos válidos) a partir de los tres territorios, el PNV-EAJ obtendría un 36,3 % de los votos válidos y a EH Bildu con un 31,7 %. El PSE-EE alcanzaría un 13,6 %, seguido por el PP con un 8,4%. Sumar obtiene un 3,0 %, Elkarrekin Podemos un 1,9 % y Vox un 3,2 %.

REPARTO DE ESCAÑOS

Comparando con el reparto de escaños actual en el Parlamento Vasco, la formación jeltzale conseguiría dos escaños más, EH Bildu se mantendría con sus 27 actuales, los socialistas perderían uno, al igual que PP, mientras Sumar y Vox mantendrían su único escaño.