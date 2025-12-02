NUEVO ESTATUS
Andueza pide ser "realistas" y aprovechar la "oportunidad histórica" para lograr un acuerdo sobre un nuevo estatus

Eneko Andueza PSE-EE Radio Euskadi
18:00 - 20:00
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, hoy, en Radio Euskadi
Euskaraz irakurri: Anduezak "errealistak" izatea eskatu du estatus berriari buruzko akordioa lortzeko
author image

EITB

Última actualización

En una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha admitido que el derecho a decidir sigue siendo el gran escollo para actualizar el estatuto y ha rebajado el optimismo sobre un posible acuerdo.

Estatuto de Autonomía del País Vasco Titulares de Hoy Política Eneko Andueza

