Andueza pide ser "realistas" y aprovechar la "oportunidad histórica" para lograr un acuerdo sobre un nuevo estatus
En una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha admitido que el derecho a decidir sigue siendo el gran escollo para actualizar el estatuto y ha rebajado el optimismo sobre un posible acuerdo.
Otegi dice que tiene que dar un "disgusto" a Ayuso: "ETA desapareció hace mucho tiempo"
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha referido en una entrevista en el podcast 'La Cafetera' a las declaraciones de Díaz Ayuso, quien aseguró que ETA prepara "su asalto" al País Vasco y Navarra mientras "sostiene a Sánchez". El líder de la coalición ha calificado de "disparate" esta reflexión y ha señalado que su formación "no quiere asaltar nada, quiere ganar las elecciones, hacer políticas públicas alternativas y construir un estatus político diferente". Otegi ha reafirmado que nunca se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que no ha hablado con él ni siquiera por teléfono, aunque no tendría inconveniente en hacerlo. "Algunos se llevarían grandes sorpresas si hago un listado de las personas con las que me he reunido", ha apostillado.
El PP denuncia un ataque de las juventudes de la izquierda abertzale a su sede en Bilbao
La formación reclama al PNV que deje de “blanquear” a EH Bildu tras amanecer su sede rociada de pintura roja y con un cartel de Ernai.
Pradales da cuenta del "firme compromiso" de la Comisión Europea para impulsar el corredor ferroviario y recalca que es el momento de presionar a los Estados
El lehendakari ha cerrado hoy un viaje de dos días a la región francesa de Nouvelle-Aquitaine con una rueda de prensa en Burdeos junto al presidente de esta región francesa, Alain Rousset, después de que ambos se reunieran el lunes con el responsable del ramo de transportes de la Comisión Europea.
Sánchez asume sus "incumplimientos" con Junts y anuncia un decreto que recoge sus promesas
El presidente del Gobierno español ha reconocido la crisis abierta con Junts y ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto ley que flexibiliza las inversiones municipales e incorpora compromisos pactados con la formación. Además, ha calificado de “mentiras” las acusaciones de José Luis Ábalos y que no se reunió con Otegi en 2018.
Será noticia: Pradales en Nueva Aquitania, datos del paro y el mar de China
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El lehendakari Pradales se reúne con el coordinador del Eje Atlántico, para acelerar las obras del TAV
El lehendakari Imanol Pradales se ha reunido este lunes en Burdesos (Francia) con el coordinador del Eje Atlántico. En dicha reunión, se han tratado todos los temas en torno al Tren de Alta Velocidad, y sus respectivas conexiones en Euskadi. El lehendakari ha calificado de "clave" el acuerdo para el "desarrollo económico" de Euskadi.
Elkarrekin Podemos sigue negociando con la Diputación de Gipuzkoa y confía en cerrar un acuerdo para el presupuesto de 2026
La formación señala que aún queda tiempo para alcanzar un acuerdo, tras la cuarta reunión con el Ejecutivo. Por el momento, Podemos califica de "insuficientes" las cifras puestas sobre la mesa.
Los socios de Gobierno en Navarra solicitan a Chivite que se diriman responsabilidades por los sobrecostes de las obras de Belate
El PSN se ha reunido este lunes con sus socios de Gobierno para dar explicaciones sobre las obras de Belate. Después, la presidenta navarra ha hecho lo propio con EH Bildu.
El Gobierno Vasco concede el Premio de derechos humanos René Cassin a Francesca Albanese
Con esta distinción el jurado reconoce y pone en valor la trayectoria profesional e independencia de la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados.