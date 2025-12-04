ERTZAINTZA
El sindicato Esan pide recuperar las pelotas de goma ante "el repunte de la violencia callejera"

En una nota, ha mostrado su preocupación por la planificación del operativo de cara al partido de Champions League entre el Athletic y el PSG el próximo miércoles en Bilbao.
Euskaraz irakurri: Esan sindikatuak gomazko pilotak berreskuratzea eskatu du "kale indarkeriaren gorakadaren aurrean"
El sindicato policial Esan ha reclamado este jueves que la Ertzaintza recupere la posibilidad de usar pelotas de goma "ante el repunte de la violencia callejera y el aumento de lesiones" a los agentes de dicho cuerpo.

En una nota publicada, el sindicato ha puesto de manifiesto que los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior confirman que los delitos de lesiones y riñas tumultuosas "han aumentado un 8,9 %" en Comunidad Autónoma de Euskadi en el primer semestre de 2025. Por lo tanto, concluye que hay "más agresiones, más uso de armas blancas y más operativos que terminan con agentes atendidos por contusiones y cortes".

En opinión de la central sindical, en este contexto, es "incomprensible e irresponsable" que la Ertzaintza "siga teniendo prohibido de facto el uso de los lanzadores de pelotas de goma, pese a disponer de ellos" y afirman que esto "deja a los agentes expuestos en intervenciones donde la violencia se dispara sin control".

Asimismo, Esan ha mostrado su preocupación por la planificación del operativo policial con motivo del partido de Champions League entre el Athletic Club y el PSG del próximo miércoles, 10 de diciembre, en San Mamés. Ha pedido que "es imprescindible que todos los agentes movilizados cuenten con la totalidad de los materiales de seguridad para el control de masas y todos los elementos de protección personal" disponibles.

Segun explican, el sindicato ha remitido al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, un informe “con propuestas urgentes para reforzar la capacidad operativa de la Ertzaintza, desbloquear el uso de lanzadores, incorporar nuevos medios menos letales como el Taser y mejorar la formación ante escenarios de violencia grupal y ataques con arma blanca".

Finalmente, ha reclamado "valentía política y acción inmediata" para frenar "una escalada" que, según ha avisado, "amenaza con empeorar".

