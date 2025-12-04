ERTZAINTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Esan sindikatuak gomazko pilotak berreskuratzea eskatu du "kale indarkeriaren gorakadaren aurrean"

Ohar batean, Athleticek eta PSGk datorren asteazkenean Bilbon jokatuko duten Txapeldunen Ligako partidaren inguruan prestatutako operatiboaren plangintzaren gaineko kezka adierazi du.

Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Esan sindikatuak Ertzaintzak gomazko pilotak erabiltzeko aukera berreskuratzea eskatu du ostegun honetan, "kale indarkeriak gora egin duelako eta ertzainek jasaten dituzten lesioak areagotu direlako".

Argitaratutako ohar batean, sindikatuak agerian utzi du Barne Ministerioaren azken datu ofizialek berresten dutela "lesio delituak eta liskar iskanbilatsuak % 8,9 igo" direla Euskal Autonomia Erkidegoan 2025eko lehen seihilekoan. Beraz, ondorioztatu du "eraso gehiago eta arma zurien erabilera gehiago eta eraginkorragoak" daudela, eta "agenteek zaurituta" amaitzen dutela.

Sindikatuaren iritziz, testuinguru horretan, "ulertezina eta arduragabea" da Ertzaintzak "gomazko piloten jaurtitzaileen erabilera de facto debekatuta izaten jarraitzea, nahiz eta jabetzan eduki". Ondorioz, indarkeria "kontroletik irteten denean, ertzainak babesgabe" gelditzen direla uste du.

Era berean, Esan kezkatuta agertu da datorren asteazkenean, abenduak 10, San Mamesen jokatuko den Txapeldunen Ligako partidaren inguruan prestatu den operazioarekin. "Mobilizatutako agente guztiek masak kontrolatzeko segurtasun-material guztiak eta norbera babesteko elementu guztiak izatea" eskatu du.

Azaldu dutenez, sindikatuak txosten bat bidali dio Bingen Zupiria Segurtasun sailburuari, "Ertzaintzaren gaitasun operatiboa indartzeko, jaurtitzaileen erabilera desblokeatzeko, hain hilgarriak ez diren bitarteko berriak sartzeko (Taserra, esaterako) eta taldeko indarkeria eta arma zuriz egindako erasoen aurrean prestakuntza hobetzeko premiazko proposamenekin".

Azkenik, "ausardia politikoa eta berehalako ekintza" eskatu ditu, "okerrera egingo duen mehatxua" geldiarazteko.

Ertzaintza Eusko Jaurlaritza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi