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La vivienda se consolida como el principal problema de la sociedad vasca: la preocupación llega a niveles de la burbuja inmobiliaria

El último Sociómetro del Gobierno Vasco refleja un incremento de la preocupación por la precariedad y los problemas económicos. La inquietud por la delincuencia se ha reducido.

Euskaraz irakurri: Etxebizitza finkatu da euskal gizartearen arazo nagusi gisa: burbuilaren garaiko mailara iritsi da kezka
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Ander Goyoaga | EITB

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El acceso a la vivienda es, con diferencia, el principal problema de la sociedad vasca, con un nivel de preocupación que alcanza el nivel de la burbuja inmobiliaria de los años 2007-2008. Así lo han mencionado más de la mitad de las personas encuestadas, hasta un 57 %, en el último Sociómetro del Gobierno Vasco. El estudio refleja, además, un incremento de la preocupación por la precariedad y los 'problemas ligados al mercado de trabajo', y también un aumento de la inquietud por los problemas económicos.

El último Sociómetro ha sido difundido este viernes por el Gobierno Vasco, y deja patente una creciente preocupación por los problemas de carácter estrictamente material. En el caso de la vivienda, la preocupación se mantiene en un nivel similar al del anterior Sociómetro, de diciembre, y representa un máximo histórico que no se alcanzaba en 19 años (en 2007 llegó al 58 %).

Precariedad y problemas económicos 

En el caso del epígrafe ‘problemas ligados al mercado de trabajo’, el incremento de la preocupación es notable: el 47 % lo cita entre los principales problemas, cinco puntos más que en el anterior Sociómetro. El incremento de la preocupación por los ‘problemas económicos' es similar: lo menciona el 20 % de las personas encuestadas, seis puntos más que en diciembre.

Mientras, la inquietud por la situación de la Sanidad se mantiene, y se sitúa entre los principales problemas para el 28 % de las personas encuestadas. Se trata de un nivel similar al registrado en el anterior Sociómetro, lejos del pico alcanzado entre 2024 y 2025 (35 %).

La preocupación por la delincuencia se ha reducido, y es citada por un 19 % de los encuestados, cuando en diciembre llegó a un pico histórico de preocupación (26 %). La inquietud por la inmigración también se reduce ligeramente, del 15 % al 12 % actual.

Por tanto, vivienda (57 %), ‘problemas ligados al mercado de trabajo’ (47 %), Sanidad (26 %), ‘problemas económicos’ (20 %) y delincuencia (19 %) aparecen como los cinco principales problemas de la sociedad vasca, mientras que la inmigración queda fuera de esos cinco primeros puestos y se sitúa en sexto lugar.

Llama la atención en el Sociómetro que el acceso a la vivienda aparece como el primer problema social para los votantes de todos los partidos con representación parlamentaria, salvo para los de Vox.

Atendiendo a la afección a nivel personal de los principales problemas, el orden varía ligeramente: el 29 % menciona los ‘problemas económicos’, el 26 % los ‘problemas ligados al mercado de trabajo’, y un 20 % la vivienda y la sanidad. La delincuencia es citada por un 11 %, seis puntos menos que en el Sociómetro de diciembre.

Creciente interés por la política

Como es habitual, el Sociómetro también pregunta por otras cuestiones ligadas a la ‘situación personal’ de los encuestados o por las ‘actitudes políticas’. En este último apartado, llama la atención el incremento del interés por la política, que alcanza su pico histórico: el 48 % de los encuestados se muestra ‘muy o bastante interesado’. En 2010, cuando se alcanzó el punto más bajo, esa cifra se situaba en el 20 %.

En cuanto a la valoración de los líderes políticos vascos, en primer lugar se sitúa el lehendakari, Imanol Pradales, con una valoración media de un 5,7, un conocimiento del 78 % y un nivel de aprobación del 59 %. Le sigue Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, con una nota media de un 5,4, un conocimiento del 54 % y un índice de aprobación del 31 %.

Eneko Andueza, el líder del PSE, obtiene un 4,5, es conocido por un 46 % de las personas encuestadas y obtiene un índice de aprobación del 25 %. Los líderes del resto de fuerzas con representación parlamentaria, PP, Sumar y Vox, obtienen niveles de valoración, aprobación y conocimiento menores. 

Vivienda Política Política

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