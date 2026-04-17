La vivienda se consolida como el principal problema de la sociedad vasca: la preocupación llega a niveles de la burbuja inmobiliaria

El acceso a la vivienda es, con diferencia, el principal problema de la sociedad vasca, con un nivel de preocupación que alcanza el nivel de la burbuja inmobiliaria de los años 2007-2008. Así lo han mencionado más de la mitad de las personas encuestadas, hasta un 57 %, en el último Sociómetro del Gobierno Vasco. El estudio refleja, además, un incremento de la preocupación por la precariedad y los 'problemas ligados al mercado de trabajo', y también un aumento de la inquietud por los problemas económicos.

El último Sociómetro ha sido difundido este viernes por el Gobierno Vasco, y deja patente una creciente preocupación por los problemas de carácter estrictamente material. En el caso de la vivienda, la preocupación se mantiene en un nivel similar al del anterior Sociómetro, de diciembre, y representa un máximo histórico que no se alcanzaba en 19 años (en 2007 llegó al 58 %).

Precariedad y problemas económicos

En el caso del epígrafe ‘problemas ligados al mercado de trabajo’, el incremento de la preocupación es notable: el 47 % lo cita entre los principales problemas, cinco puntos más que en el anterior Sociómetro. El incremento de la preocupación por los ‘problemas económicos' es similar: lo menciona el 20 % de las personas encuestadas, seis puntos más que en diciembre.

Mientras, la inquietud por la situación de la Sanidad se mantiene, y se sitúa entre los principales problemas para el 28 % de las personas encuestadas. Se trata de un nivel similar al registrado en el anterior Sociómetro, lejos del pico alcanzado entre 2024 y 2025 (35 %).

La preocupación por la delincuencia se ha reducido, y es citada por un 19 % de los encuestados, cuando en diciembre llegó a un pico histórico de preocupación (26 %). La inquietud por la inmigración también se reduce ligeramente, del 15 % al 12 % actual.

Por tanto, vivienda (57 %), ‘problemas ligados al mercado de trabajo’ (47 %), Sanidad (26 %), ‘problemas económicos’ (20 %) y delincuencia (19 %) aparecen como los cinco principales problemas de la sociedad vasca, mientras que la inmigración queda fuera de esos cinco primeros puestos y se sitúa en sexto lugar.

Llama la atención en el Sociómetro que el acceso a la vivienda aparece como el primer problema social para los votantes de todos los partidos con representación parlamentaria, salvo para los de Vox.

Atendiendo a la afección a nivel personal de los principales problemas, el orden varía ligeramente: el 29 % menciona los ‘problemas económicos’, el 26 % los ‘problemas ligados al mercado de trabajo’, y un 20 % la vivienda y la sanidad. La delincuencia es citada por un 11 %, seis puntos menos que en el Sociómetro de diciembre.