Armengol acudía a Koldo para hablar con Ábalos y le consultó sobre mascarillas infantiles: "Te lo arreglo, déjame"
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acreditado que la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, recurrió en varias ocasiones a Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, para contactar con el entonces ministro José Luis Ábalos durante la pandemia.
Según un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Koldo’, estas gestiones estaban relacionadas con asuntos como test PCR, mascarillas infantiles o inversiones durante la pandemia. "Te lo arreglo. Déjame unas horas. Solo faltaría", le contestó él.
Los investigadores sostienen que Koldo actuaba como intermediario gracias a su cercanía con Ábalos, facilitando la comunicación entre el Govern balear y distintos intereses vinculados a la trama investigada.
Entre las conversaciones analizadas figura un intercambio de junio de 2020 en el que Armengol pidió ayuda para hablar con el ministro, y Koldo le respondió que gestionaría el contacto. Posteriormente, los mensajes sugieren que esa comunicación llegó a producirse.
En esos diálogos también se aprecia que Armengol buscaba soluciones a cuestiones concretas, como la implementación de test PCR para permitir el tránsito de pasajeros. Koldo le informaba de avances y aseguraba que hablaría con Ábalos u otros responsables, actuando como canal directo entre las partes implicadas.
Además, en abril de 2020, Armengol consultó a Koldo si conocía proveedores de mascarillas infantiles. Él respondió que lo resolvería en pocas horas y más tarde le trasladó detalles sobre plazos y costes. Según la UCO, una captura de esa conversación apareció en el teléfono del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.
El informe también recoge otros contactos posteriores, como gestiones sobre fondos europeos, reuniones con el ministro o propuestas sanitarias para Baleares. En algunos casos, Armengol expresó frustración por la falta de respuesta del Ministerio de Sanidad, mientras que Koldo se comprometía a intervenir con otros cargos para desbloquear situaciones.
Por último, la investigación analiza la compra de mascarillas por parte del Servicio de Salud balear a una empresa vinculada a la trama. Estas mascarillas, adquiridas por millones de euros, no cumplían los requisitos para ser consideradas FFP2, según un informe técnico. Años después, el Govern inició un procedimiento para anular el contrato, que finalmente fue declarado nulo, obligando a las partes a restituir lo recibido.
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