‘caso Koldo’
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Armengol acudía a Koldo para hablar con Ábalos y le consultó sobre mascarillas infantiles: "Te lo arreglo, déjame"

Los investigadores sostienen que Koldo actuaba como intermediario gracias a su cercanía con Ábalos, facilitando la comunicación entre el Govern balear y distintos intereses vinculados a la trama investigada. Estas gestiones estaban relacionadas con asuntos como test PCR, mascarillas infantiles o inversiones durante la pandemia.
(Foto de ARCHIVO) La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 7 de junio de 2024, en Madrid (España). La Comisión de Investigación analiza los contratos públicos realizados durante la pandemia de Covid-19, relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así como los posibles casos de corrupción que, directa o indirectamente, tengan relación con las actividades y contactos de las personas que forman parte de la trama investigada en la Operación Delorme, para informar en relación con el objeto de la comisión. Alberto Ortega / Europa Press 07 JUNIO 2024;MADRID;ARMENGOL;SENADO;CASO KOLDO;MASCARILLAS 07/6/2024
La expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Armengolek Koldoren bidez hitz egiten zuen Abalosekin, eta haur-maskarei buruz galdetu zion: "Konponduko dizut, utzi"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acreditado que la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, recurrió en varias ocasiones a Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, para contactar con el entonces ministro José Luis Ábalos durante la pandemia. 

Según un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Koldo’, estas gestiones estaban relacionadas con asuntos como test PCR, mascarillas infantiles o inversiones durante la pandemia. "Te lo arreglo. Déjame unas horas. Solo faltaría", le contestó él.

Los investigadores sostienen que Koldo actuaba como intermediario gracias a su cercanía con Ábalos, facilitando la comunicación entre el Govern balear y distintos intereses vinculados a la trama investigada. 

Entre las conversaciones analizadas figura un intercambio de junio de 2020 en el que Armengol pidió ayuda para hablar con el ministro, y Koldo le respondió que gestionaría el contacto. Posteriormente, los mensajes sugieren que esa comunicación llegó a producirse.

En esos diálogos también se aprecia que Armengol buscaba soluciones a cuestiones concretas, como la implementación de test PCR para permitir el tránsito de pasajeros. Koldo le informaba de avances y aseguraba que hablaría con Ábalos u otros responsables, actuando como canal directo entre las partes implicadas.

Además, en abril de 2020, Armengol consultó a Koldo si conocía proveedores de mascarillas infantiles. Él respondió que lo resolvería en pocas horas y más tarde le trasladó detalles sobre plazos y costes. Según la UCO, una captura de esa conversación apareció en el teléfono del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.

El informe también recoge otros contactos posteriores, como gestiones sobre fondos europeos, reuniones con el ministro o propuestas sanitarias para Baleares. En algunos casos, Armengol expresó frustración por la falta de respuesta del Ministerio de Sanidad, mientras que Koldo se comprometía a intervenir con otros cargos para desbloquear situaciones.

Por último, la investigación analiza la compra de mascarillas por parte del Servicio de Salud balear a una empresa vinculada a la trama. Estas mascarillas, adquiridas por millones de euros, no cumplían los requisitos para ser consideradas FFP2, según un informe técnico. Años después, el Govern inició un procedimiento para anular el contrato, que finalmente fue declarado nulo, obligando a las partes a restituir lo recibido.

Corrupción Política Últimas noticias Covid-19 España Política

Te puede interesar

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena (c), durante la Junta general de Accionistas de Aena, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). Aena ha celebrado su junta de accionistas en la que se ha sometido a votación la reelección de Maurici Lucena como consejero ejecutivo para un nuevo mandato de cuatro años. Durante su intervención, el directivo ha enumerado los asuntos más relevantes de la compañía y explicado la estrategia del grupo para los próximos ejercicios en un contexto de consolidación del tráfico aéreo. Mateo Lanzuela / Europa Press 16/4/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aena asegura que la gestión compartida de los aeropuertos es incompatible con el marco constitucional y legal vigente

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha defendido en la Junta de Accionistas que los aeropuertos españoles de interés general están sujetos a un régimen jurídico específico recogido en la Ley 18/2014, que está protegida por la Constitución, que declara la competencia exclusiva del Estado sobre estas infraestructuras y que protege la propiedad privada y la libertad de empresa. Sin embargo, ha valorado positivamente la colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, siempre que respete los límites constitucionales y no altere la autonomía de gestión ni la estructura de red de Aena.

joseba asiron
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Asiron afirma que el Ayuntamiento solo puede ofrecer una solución "transitoria" a los desalojados de Aranzadi 

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha defendido el desalojo del edificio de Aranzadi por razones humanitarias y de seguridad. Ha señalado que no actuar no era una solución y ha asegurado que se analizan los casos de forma individual para ofrecer "soluciones habitacionales transitorias", porque las definitivas trascienden de su ámbito municipaL "La solución es la regularización", ha dicho. 

Cargar más
Publicidad
X