Armengolek Koldoren bitartez hitz egiten zuen Abalosekin, eta haur-maskarei buruz galdetu zion: "Konponduko dizut"
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) egiaztatu duenez, Francina Armengol Balearretako presidente ohi eta Kongresuko egungo presidenteak behin baino gehiagotan jo zuen Koldo Garcia Garraio Ministerioko aholkulari ohiarengana, pandemian zehar Jose Luis Abalos ministroarekin kontaktuan jartzeko.
"Koldo auzia" aztertzen ari den Auzitegi Nazionaleko epaileari bidalitako txosten baten arabera, kudeaketa horiek PCR testarekin, haur-maskarekin edo pandemian zehar egindako inbertsioekin lotuta zeuden, besteak beste. "Konponduko dizut. Eman iezazkidazu ordu batzuk", erantzun zion Koldok behin.
Ikertzaileen arabera, Koldo bitartekari gisa ari zen Abalosekiko hurbiltasunari esker, Balear Uharteetako Gobernuaren eta ikertutako gaizkile-sareari lotutako interes ezberdinen arteko komunikazioa erraztuz. Aztertutako elkarrizketen artean, 2020ko ekainean Armengolek ministroarekin hitz egiteko laguntza eskatu zuen, eta Koldok kontaktua kudeatuko zuela erantzun zion.
Elkarrizketa horietan ikusten denez, Armengolek arazo zehatzetarako irtenbideak bilatzen zituen, hala nola PCR testak bidaiarien joan-etorria ahalbidetzeko. Koldok egoeraren berri ematen zion eta Abalosekin edo beste arduradun batzuekin hitz egingo zuela ziurtatzen zuen, tartean zeuden aldeen artean bitartekari gisa jardunez.
Gainera, 2020ko apirilean, Armengolek Koldori galdetu zion ea haurrentzako maskara-hornitzailerik ezagutzen zuen. Hark erantzun zion ordu gutxitan konponduko zuela, eta geroago, epeei eta kostuei buruzko xehetasunak eman zizkion.
Pandemia osteko beste kontaktu batzuk ere jasotzen ditu txostenak, hala nola Europako funtsei buruzko kudeaketen inguruan, edota Balear Uharteetarako egindako osasun proposamenak. Kasu batzuetan, Armengolek frustrazioa adierazi zuen Osasun Ministerioaren erantzun faltagatik, eta Koldok, berriz, egoerak desblokeatzeko beste kargu batzuekin esku hartzeko konpromisoa hartu zuen.
Azkenik, ikerketan aztertzen da Balear Uharteetako Osasun Zerbitzuak maskarak erosi ote zizkion sareari lotutako enpresa bati. Maskara horiek, milioika eurotan erosiak, ez zituzten betetzen FFP2 gisa hartzeko baldintzak, txosten tekniko baten arabera. Urte batzuk geroago, Gobernuak prozedura bat hasi zuen kontratua baliogabetzeko, eta, azkenean, baliogabetzat jo zen, eta jasotako dirua itzultzera behartu zituen aldeak.
