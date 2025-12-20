Ernai llama a los jóvenes a organizarse contra el ascenso de la ultraderecha

En una movilización llevada a cabo en Bilbao, la organización juvenil ha denunciado las ideas reaccionarias y constantes ataques contra el euskera. Con la quema de una bandera española ante la capitanía marítima, la organización juvenil ha reivindicado un Bilbao euskaldun, antifascista y feminista. Asimismo, se ha adherido a la huelga general convocada por ELA y LB para marzo y llama a los jóvenes a organizarse con la independencia como meta.