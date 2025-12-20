Manifestazioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ernaik eskuin-muturraren igoeraren aurka antolatzeko deia egin die gazteei

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilbon egindako mobilizazioan, gazte erakundeak ideia erreakzionarioak eta euskararen aurkako erasoak salatu ditu. Itsas Kapitaintzaren aurrean, Espainiako bandera bat erre eta Bilbo euskalduna, antifaxista eta feminista aldarrikatu du. Era berean, ELAk eta LABek martxorako deitu duten greba orokorrarekin bat egin du, eta independentzia helburu dutela antolatzeko deia egin die gazteei.

Manifestazioak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X