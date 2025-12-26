Feijóo niega haber borrado mensajes con Mazón y asegura que ha cumplido con la jueza

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no ha borrado ninguno de los mensajes que intercambió con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, día en que se produjo la dana que causó 230 fallecidos en la provincia de Valencia.

Asimismo, el popular ha afirmado que ya ha enviado a la jueza instructora toda la información que le fue requerida en el auto recibido el pasado 22 de diciembre.

“No he borrado ninguno de los mensajes de Mazón”, ha declarado Feijóo durante una entrevista en “El Debate”. Entre las comunicaciones remitidas figuran varios WhatsApp enviados por el expresidente de la Generalitat entre las 20:08 y las 23:29 horas de aquella jornada, en uno de los cuales Mazón advertía: “Un puto desastre va a ser esto presi”.

El líder del PP envió el pasado día 24 al Juzgado de Instrucción de Catarroja los mensajes que recibió de Mazón, en el marco de la investigación sobre la gestión de la dana. Además, ha solicitado que su comparecencia como testigo, prevista para el 9 de enero, se realice por medios telemáticos.

Feijóo ha reconocido sentirse sorprendido por la citación judicial: “Sí, me ha sorprendido que un señor a 400 kilómetros de la dana, que es el jefe de la oposición, pues la jueza tenga interés en este asunto”.

Desde el PSOE, sin embargo, reclaman que se remita al juzgado la conversación completa entre ambos dirigentes, incluidos los mensajes enviados por Feijóo y no solo los recibidos.