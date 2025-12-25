Los whatsapps de Mazón a Feijóo el día de la Dana: "Un puto desastre va a ser esto, presi"
El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón se cruzó mensajes con el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, desde las 20:08 horas hasta las 23.29 del día de la dana, el 29 de octubre de 2024, y según avanzaba la noche llegó a reconocer: "Un puto desastre va a ser esto, presi".
Así consta en los mensajes de Mazón que el propio Feijóo ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga los hechos y al que el líder del PP ha pedido testificar mediante videoconferencia el próximo 9 de enero.
Feijóo, que sólo ha remitido los mensajes de Mazón, no los suyos, aclara que fue él el que comenzó las conversaciones a las 19.59 de la tarde de la dana para enviar su "solidaridad y poner a disposición a la organización" y a él mismo para lo que fuera necesario "tras conocer por los medios de comunicación" que la situación estaba empeorando.
"A partir de ahí se desarrolla una conversación en la que le mando un mensaje de ánimo", contextualiza Feijóo a la jueza Nuria Ruiz Tobarra en un documento elaborado para "ofrecer contexto".
La primera respuesta de Mazón llegó nueve minutos después, a las 20:08, cuando ya habían pasado tres desde que se envió el ES-Alert: "Gracias, Presi", a la que siguió, a las 20.09, un "Luego te cuento" y "Se está jodiendo cada minuto". Apenas transcurridos otros seis, a las 20.15, escribe: "Noche larga por delante".
Tras varios mensajes más, Mazón volvió a escribir a las 23:22: "pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah". Prosigue con que ha hablado con "Sánchez, Montero y los de defensa e interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana", en referencia al comité de crisis que el Ejecutivo organizó aquella noche.
El exdirigente valenciano puntualiza que "el problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo", y sigue informando de que "a través de delegación de momento tenemos lo que necesitamos que ahora mismo es la ume". "A las tres de la mañana como pronto", "Noche eterna por delante" sigue contestando Mazón al líder nacional; a las 23.25, precisa: No lo hemos hecho público aun pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más". "Un puto desastre va a ser esto presi", lamenta antes de vaticinar que "van a ser decenas seguro".
La conversación sigue y, a las 23.26, Mazón responde: "Si si. Te voy diciendo. Pero hasta que no amanezca mañana no sabemos qué cojones nos vamos a encontrar". Los últimos whatsapps son de las 23.29 y rezan: "Estamos en ello" y "Gracias Presi".
Te puede interesar
Felipe VI alerta del hastío político y pide diálogo para proteger una convivencia “frágil”
El Mensaje de Navidad, el más breve de su reinado, ha estado marcado por un formato inusual y un tono directo. Desde la sala de columnas del Palacio Real, el monarca ha centrado su intervención en la crisis de confianza, la ejemplaridad institucional y los principales problemas que preocupan a la ciudadanía.
EH Bildu denuncia que la "ofensiva" contra el euskera "traspasa todas las líneas rojas"
Ha hecho un llamamiento a participar en el acto organizado este sábado en el Bilbao Arena por parte de Euskalgintzaren Kontseilua y sumarse a “la demostración de fuerza y unidad de los euskaltzales”.
Jon Insausti: "La política no se hace desde las pancartas o las redes sociales"
Cogió el bastón de mando de la capital guipuzcoana el 29 de octubre tras la renuncia de su antecesor, Eneko Goia, pero dice que no ha perdido "ni un minuto".
Piden la dimisión como concejales de Pamplona de Ibarrola y García Adanero por sus "discursos xenófobos"
El PSN apoyará la petición de dimisión realizada por los grupos municipales de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Acusan a Ibarrola y García Adanero de difundir "mentiras y falsedades, sin contraste y sin rigor" contra los acusados de una agresión sexual y el Gobierno municipal.
El Parlamento Vasco llama al "debate respetuoso" y rechaza la crispación, aunque sin citar a De Andrés
La Mesa del Parlamento Vasco no ha impuesto sanciones al presidente del PP, después de que éste augurara el “exterminio político” de EH Bildu.
Pradales reivindica la memoria de Txomin Letamendi, torturado por el franquismo
El lehendakari, Imanol Pradales, ha reivindicado este lunes al 'gudari' Txomin Letamendi, cuando se cumplen 75 años de su muerte a causa de las brutales torturas que sufrió durante el franquismo.
Homenaje en Irun a tres jóvenes gallegos asesinados por ETA hace 52 años
Las Juventudes Socialistas de Euskadi han recordado con flores en el río Bidasoa a los tres jóvenes secuestrados, torturados y desaparecidos en 1973. También han denunciado la violencia de ETA y han criticado las palabras de Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, ensalzando al histórico miembro de ETA, 'Peixoto', en el día de su muerte.
Condenados seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid por la trama de corrupción ‘Púnica’
La Audiencia Nacional achaca "prácticas corruptas" al empresario David Marjaliza, responsables de Cofely y varios exalcaldes de diferentes municipios madrileños, la mayoría del PP. En total la AN ha condenado a 29 personas.
Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general de los socialistas extremeños
El secretario general de los socialistas extremeños ha presentado su dimisión después de las elecciones celebradas en la región este domingo en las que el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia.