Los whatsapps de Mazón a Feijóo el día de la Dana: "Un puto desastre va a ser esto, presi"

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón se cruzó mensajes con el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, desde las 20:08 horas hasta las 23.29 del día de la dana, el 29 de octubre de 2024, y según avanzaba la noche llegó a reconocer: "Un puto desastre va a ser esto, presi".



Así consta en los mensajes de Mazón que el propio Feijóo ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga los hechos y al que el líder del PP ha pedido testificar mediante videoconferencia el próximo 9 de enero.



Feijóo, que sólo ha remitido los mensajes de Mazón, no los suyos, aclara que fue él el que comenzó las conversaciones a las 19.59 de la tarde de la dana para enviar su "solidaridad y poner a disposición a la organización" y a él mismo para lo que fuera necesario "tras conocer por los medios de comunicación" que la situación estaba empeorando.



"A partir de ahí se desarrolla una conversación en la que le mando un mensaje de ánimo", contextualiza Feijóo a la jueza Nuria Ruiz Tobarra en un documento elaborado para "ofrecer contexto".



La primera respuesta de Mazón llegó nueve minutos después, a las 20:08, cuando ya habían pasado tres desde que se envió el ES-Alert: "Gracias, Presi", a la que siguió, a las 20.09, un "Luego te cuento" y "Se está jodiendo cada minuto". Apenas transcurridos otros seis, a las 20.15, escribe: "Noche larga por delante".

Tras varios mensajes más, Mazón volvió a escribir a las 23:22: "pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah". Prosigue con que ha hablado con "Sánchez, Montero y los de defensa e interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana", en referencia al comité de crisis que el Ejecutivo organizó aquella noche.



El exdirigente valenciano puntualiza que "el problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo", y sigue informando de que "a través de delegación de momento tenemos lo que necesitamos que ahora mismo es la ume". "A las tres de la mañana como pronto", "Noche eterna por delante" sigue contestando Mazón al líder nacional; a las 23.25, precisa: No lo hemos hecho público aun pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más". "Un puto desastre va a ser esto presi", lamenta antes de vaticinar que "van a ser decenas seguro".



La conversación sigue y, a las 23.26, Mazón responde: "Si si. Te voy diciendo. Pero hasta que no amanezca mañana no sabemos qué cojones nos vamos a encontrar". Los últimos whatsapps son de las 23.29 y rezan: "Estamos en ello" y "Gracias Presi".

