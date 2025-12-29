Congreso de los Diputados

Otxandiano cree que la actitud del PNV en el Congreso "no cambiará mucho" pese al incumplimiento en el traspaso de competencias

Euskaraz irakurri: Espainiako Kongresuan EAJren jarrera ez dela "asko aldatuko" uste du Otxandianok

En este sentido, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha manifestado que el PNV no ha formado parte de "un bloque" que aporte un respaldo permanente ni tenga "un programa compartido" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, por lo que no cree que "la dinámica parlamentaria cambie mucho".

Pello Otxandiano EH Bildu EAJ-PNV Pedro Sánchez Congreso Diputados Psoe Política

