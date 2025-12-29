Otxandiano cree que la actitud del PNV en el Congreso "no cambiará mucho" pese al incumplimiento en el traspaso de competencias

Los votos de PNV y PSE han sido suficientes para aprobarlo, rechazando todas las alegaciones presentadas gracias a la mayoría absoluta del equipo de gobierno PNV-PSE. La capital contará con 751 millones de euros, 32 más que en 2025, que se destinarán principalmente a la satisfacción del gasto social, la mejora de las infraestructuras y el impulso de la cultura. Como en los últimos años, el ayuntamiento de Bilbao no se endeudará. Tras la aprobación de los presupuestos, todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Bilbao han celebrado el tradicional brindis de fin de año celebrado en el Salón Árabe.