Ikasleen Biltzarra
Otxandianok uste du EAJk Kongresuan duen jarrera ez dela "asko aldatuko", nahiz eta eskuduntzen eskualdatzea ez bete

Pello Otxandiano
18:00 - 20:00
Pello Otxandiano. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Zentzu horretan, EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi du EAJ ez dela izan "babes iraunkorra ematen duen bloke baten parte", eta ez duela Pedro Sanchezen Gobernuarekin "programa partekatu bat", beraz, ez du uste "dinamika parlamentarioa asko aldatuko denik".

Pello Otxandiano EH Bildu EAJ Pedro Sanchez Diputatuen Kongresua Psoe Politika

Brindisa bilboko udaletxean, aurrekontuak presupuestos 2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bilboko Udalak 2026rako aurrekontua onartu du, eta urte bukaerako ohiko brindisa egin dute alderdi guztiek

EAJren eta PSEren botoak nahikoak izan dira aurrekontua onesteko, oposizioaren proposamenak onartu gabe. Hiriburuak 751 milioi euro izango ditu, 2025ean baino 32 milioi gehiago, eta gizarte gastua asetzeko, azpiegiturak hobetzeko eta kultura bultzatzeko erabiliko dira nagusiki. Azken urteetan bezala, Bilboko Udala ez da zorpetuko. Aurrekontuak onartu ondoren, Bilboko Udaleko alderdi politiko guztiek arabiar aretoan topa egin dute.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Manifestazio jendetsua Azpeitian, bi kasutan auzipetutako 43 herritarren alde

Manifestazioa izan da iluntzean Azpeitian, VOX-en kontra mobilizatzeagatik ikertuta dauden 20 lagunei eta pintaketa baten harira auzipetu zituzten beste 23 herritarrei elkartasuna adierazteko. Urtarrilean eta otsailean epaituko dituzte guztiak.  Jendetza batu da Azpeitia Errepresioaren Aurka plataformak deituta,  "Errepresioaren aurrean, klase elkartasuna" lelopean egin duten manifestazioan. 
