Mensaje de fin de año del lehendakari Imanol Pradales

Euskaraz irakurri: Imanol Pradales lehendakariaren urte amaierako mezua
EITB

El lehendakari ha advertido de un contexto internacional y político “preocupante”, ha apelado a la esperanza y ha reclamado avances efectivos en el autogobierno ante el incumplimiento de los acuerdos con el Gobierno español.

Nerea Kortajarena
EH Bildu afirma que "la soberanía es la palanca para garantizar el bienestar de la ciudadanía"

La secretaria de Programa y portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, ha instado a afrontar en 2026 el reto de la actualización de "los estatus políticos" de la CAV y de Navarra para ganar "soberanía" y "garantizar bienestar". La coalición no ha querido valorar el mensaje del lehendakari Pradales porque "este país tiene más de un lehendakari".
