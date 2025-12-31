MEZUA OSORIK

Imanol Pradales lehendakariaren urte amaierako mezua

Lehendakariak ohartarazi du testuinguru "kezkagarria" dela nazioartean eta politikan, eta itxaropenerako deia egin du. Gainera, autogobernuan aurrerapen eraginkorrak eskatu ditu, Espainiako Gobernuarekin lortutako akordioak bete ez direlako.

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Politika

