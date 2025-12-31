AVANCE DEL MENSAJE DE FIN DE AÑO

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pradales a los migrantes: "Habéis puesto un pie en Euskadi. Os animo a que pongáis los dos"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradales migratzaileei: "Euskadin hanka bat jarri duzue. Bestea ere jartzera animatzen zaituztet"
author image

EITB

Última actualización

"Euskadi es de todas esas personas que respetáis y contribuís a fortalecer los cimientos de la casa vasca, vengáis de donde vengáis", ha subrayado el lehendakari en su mensaje de fin de año, que se podrá ver íntegro en orain.eus a partir de las 14:00 horas. 

Imanol Pradales Gobierno Vasco Política

Te puede interesar

Nerea Kortajarena
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu afirma que "la soberanía es la palanca para garantizar el bienestar de la ciudadanía"

La secretaria de Programa y portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, ha instado a afrontar en 2026 el reto de la actualización de "los estatus políticos" de la CAV y de Navarra para ganar "soberanía" y "garantizar bienestar". La coalición no ha querido valorar el mensaje del lehendakari Pradales porque "este país tiene más de un lehendakari".
Cargar más
Publicidad
X