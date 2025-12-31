URTE AMAIERAKO MEZUAREN AURRERAPENA

Pradales migratzaileei: "Euskadin hanka bat jarri duzue. Bestea ere jartzera animatzen zaituztet"

18:00 - 20:00
EITB

"Euskadi, gure etxearen oinarriak errespetatzen eta sendotzen laguntzen duzuen guztiena da, edonondik zatoztela ere", azpimarratu du lehendakariak urte amaierako mezuan. Osorik ikusi ahal izango da orain.eus webgunean 14:00etatik aurrera. 

