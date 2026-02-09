Pese a que Jorge Azcón ha perdido dos escaños en Aragón, el PP continúa apostando todo a las elecciones regionales que se van a celebrar este año y mandando el mensaje de que lo único que importa —más allá de cualquier resultado— es el desgaste del PSOE que acabe hundiendo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Así lo han dejado claro las principales figuras del PP desde que el domingo por la noche cerraron las urnas: lo de ayer fue una victoria de los populares pero, sobre todo, una derrota del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.



La cúpula del PP se ha reunido esta mañana en Génova en la Junta Directiva Nacional, a la que ha asistido —junto con otros presidentes autonómicos— Azcón, quien ha sido recibido con una ovación en la entrada a la sede del PP. El líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha iniciado su discurso felicitándolo y afirmando que la conclusión "matemática, objetiva y real" de la noche electoral es que el PP ha vuelto a ganar las elecciones y que Sánchez ha vuelto a perderlas.



Todo ello pese a que Azcón logró 26 diputados, dos menos que en 2023, y ha perdido 1,24 puntos. Lo que importa, señala el PP, es que el PSOE se hunde y cae en Aragón más de cinco puntos, hasta los 18 diputados (frente a los 23 de 2023). En Génova confían en que la fórmula del desgaste será la que les lleve a Moncloa cuando haya elecciones generales, previstas para 2027.

Feijóo ha sido más contundente que en otras citas y se ha dirigido directamente a los de Abascal para exigirles "responsabilidad" y que eviten cometer los "errores" de 2023, cuando pactaron para gobernar en varias regiones pero acabaron saliéndose de los Gobiernos meses después. Les ha exigido hoy que dejen de ser "un muro" que bloquee una alternativa de derechas.

El PSOE evita la autocrítica

Por su parte, el PSOE ha evitado hacer autocrítica tras el batacazo de los socialistas en las elecciones aragonesas, donde igualó su suelo histórico con 18 escaños. La ejecutiva socialista ha analizado este lunes los resultados, en una reunión presidida por Sánchez, quien ha reivindicado que el PSOE es más necesario que nunca frente a las alianzas entre los de Núñez Feijóo y los de Abascal.



Fuentes de la dirección nacional explican que el líder del PSOE ha incidido en el que el partido debe mostrarse como la opción para impedir los gobiernos PP-Vox que provocan, dicen, el bloqueo y la parálisis de los ejecutivos regionales tal como puede verse, han añadido, en Extremadura.



Otras fuentes de la ejecutiva agregan además que la clave para los próximos elecciones estará en la movilización y en la capacidad del PSOE para ilusionar a su electorado más tradicional, pero también al indeciso.



En Ferraz reconocen que los datos de la candidata aragonesa, la exministra Pilar Alegría, no son los deseados, pero evitan ir más allá en la autocrítica y se limitan a cagar contra el PP por haber adelantado unas elecciones de las que los populares salen con dos escaños menos y una mayor dependencia de Vox.

Vox, dispuesto a negociar con Azcón

Entre tanto, la extrema derecha ya marca territorio. El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado que están dispuestos a negociar con el PP la entrada en el Gobierno de Aragón, pero siempre que sea con consejerías con "estructura y presupuesto", porque no son "un partido de sillones".

"Queremos gobernar, claro que queremos gobernar", ha subrayado Fúster en una rueda de prensa tras las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité de Acción Política del partido, en las que se han analizado los resultados en Aragón, donde Vox ha pasado de siete a catorce escaños y es clave en la formación del nuevo gobierno autonómico.



Según ha dicho, el objetivo es cambiar las políticas y pedirán consejerías, y "si es una vicepresidencia mejor que mejor", dotadas de estructura y presupuesto suficiente para ejecutar esas políticas. "Es lo mismo que pedimos en todas partes", ha dicho, y ha señalado que si el popular Jorge Azcón quiere, pueden empezar ya a negociar la formación del nuevo gobierno. "Depende de él", ha subrayado.

CHA dice "rotundamente no" a una posible abstención

Quien también ha expresado claramente su posición ha sido la secretaria general de Chunta Aragonesista (CHA), Isabel Lasobras; ha anticipado la rotunda negativa de su formación a una posible abstención o a un voto a favor para facilitar la investidura del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.



Al ser preguntada por esa posibilidad por los medios de comunicación después de la reunión del Consello Naciona, Lasobras ha respondido: "Rotundamente, no". "No vamos a hacer ninguna abstención, no vamos a votar a favor", ha insistido la secretaria general de CHA, pues "las políticas del PP" y las de sus siglas "están en las antípodas".









