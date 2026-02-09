El PP de Aragón fracasa en su órdago a Vox, que dobla apoyos, mientras el PSOE cae con fuerza

Los resultados de las elecciones de Aragón pueden resumirse, en parte, con la imagen que acompaña esta noticia: el candidato a la reelección a la Presidencia de Aragón por el PP, Jorge Azcón, con una media sonrisa y un punto de preocupación, y un triunfante Santiago Abascal (Vox). Cabe recordar que el adelanto electoral, sin precedentes en la comunidad, fue un órdago de Azcón al negarse la ultraderecha a apoyar los presupuestos de 2026. La jugada no le ha salido bien a los populares, y Vox ha sacado su as en la manga, y ha duplicado sus representantes. Sin duda, el voto conservador es el verdadero vencedor de los comicios: 6 de cada 10 votantes han apoyado a la derecha.

La victoria del PP es, por tanto, agridulce porque Jorge Azcón ha ganado, pero con dos escaños menos. Vox tiene la llave de la gobernabilidad ya que, si los de Abascal se abstienen, el PSOE, con Teruel Existe, IU-Sumar y la Chunta suman más votos que los populares.

El "tic tac tic tac" que entonó ayer Azcón como aviso al dirigente socialista de que "el sanchismo se acaba" puede, por tanto, volvérsele en contra. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este mediodía una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP para analizar los resultados. Génova recalca que el PP sigue ganando todos los comicios a los que concurre, y se afana en poner en foco en lo mal que le va al PSOE de Pedro Sánchez, pero a la hora de traducir estas victorias en gobernabilidad la ecuación siempre pasa por Vox, que crece de modo imparable y parece ser el cerco que frena y acota a los populares.

El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, ha dicho hoy que espera la llamada de Azcón, al tiempo que ha ofrecido su "mano tendida" para cambiar las "políticas socialistas" en la comunidad autónoma. Nolasco, que ha asegurado que a Azcón le ha salido el "tiro por la culata" el adelanto electoral, también han reprochado al PP que haya hecho "políticas de izquierdas" como el PSOE. "Queremos cambiar esas políticas. Luego ya veremos cómo nos ponemos de acuerdo, si nos ponemos de acuerdo y si quieren ponerse de acuerdo", ha dicho, advirtiendo al PP que son los "que tienen que elegir" en este periodo de negociaciones.

En el mismo sentido habló ayer el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, quien tendió la mano al PP para pactar en Aragón, pero pidió a Jorge Azcón "un cambio de políticas" para formar un gobierno de coalición.

El PSOE, desinflado

A la par, el fracaso de la candidata del PSOE, Pilar Alegría, (desciende de los 23 escaños de 2023 a los 18) confirma el desgaste de los socialistas, más cualificado si cabe en Aragón puesto que la exministra es muy próxima al presidente Pedro Sánchez, y en este lance deja a su partido bajo mínimos, en su umbral histórico obtenido en 2015 en pleno auge de Podemos.

Por su parte, la Chunta Aragonesista (CHA) ha operado como partido 'refugio' de muchos votantes próximos a la izquierda, y ha pasado de tres a seis diputados, un resultado que no es el mejor obtenido por la formación nacionalista —que tuvo nueve asientos en las Cortes en 2003-2007—, pero sí es un espaldarazo para Jorge Pueyo, quien ha dicho: "Nos convertimos en la referencia de izquierdas en Aragón", pero la "ultraderecha" está "más fuerte que nunca".

Salvo el buen resultado de la CHA, la izquierda ha perdido representación en las Cortes de Aragón. Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha logrado conservar su escaño, aunque lejos de los dos o incluso más escaños que se barajaban en las encuestas. Podemos-Alianza Verde, por su parte, ha sufrido el descalabro esperado y ha quedado fuera del parlamento, después de haber tenido hasta 12 diputados a Cortes de Aragón.

El resultado tampoco es bueno para la Coalición Existe, ya que Teruel Existe ha perdido un escaño por esta provincia, pasando de tres a dos, y Aragón Existe, la formación hermana que está presente en las circunscripciones de Zaragoza y Huesca, no ha conseguido entrar en el Parlamento. Por último, el Partido Aragonés (PAR) se ha quedado sin representación.