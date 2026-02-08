El PP gana en Aragón con 26 escaños, PSOE obtiene 18 y Vox duplica y logra 14, con el 91 % escrutado
El PP ha ganado las elecciones autonómicas en Aragón con 26 escaños (2 menos), mientras que el PSOE ha logrado 18 (5 menos) y Vox ha duplicado su representación, al pasar de 7 a 14. La Chunta Aragonesista pasa de 3 a 6 escaños. PP necesitará los votos de Vox para gobernar.
El PP ha ganado las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Aragón con 26 escaños de los 67 del Parlamento autonómico (dos menos que los que tiene actualmente), mientras que el PSOE ha logrado 18 (cinco menos) y Vox ha duplicado su representación, al pasar de 7 a 14, con el 91 % escrutado.
La Chunta Aragonesista (CHA) también logra un buen resultado, al pasar de 3 a 6 escaños, mientras que Aragón-Teruel Existe obtiene 2 diputado frente a los 3 actuales, y Izquierda Unida-Movimiento Sumar mantiene uno.
El Partido Aragonés y Podemos pierden su representación en el Parlamento autonómico, con este 91 % escrutado.
Se acabó la fiesta tampoco ha logrado representación.
La mayoría absoluta está en 34 escaños, por lo que el PP necesitará los votos de Vox para gobernar.
