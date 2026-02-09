PPk Voxi Aragoin botatako hordagoak kale egin du: ultraeskuina puztuta eta PSOE gainbeheran
Azcon (67 eserlekutatik 26 lortuta) eskuin muturraren (14) menpe egongo da; are, PPri "politikak aldatzeko" eskatu dio Abascalek. Bi eskuinen baturak botoen % 60 bildu ditu Aragoin. Ezkerrak, aldiz, CHAren gorakada gorabehera (3 diputatutik 6ra), atzeraldia berretsi du. PSOE minimo historikoan kokatu da (18 eserleku) eta Podemos, ordezkaritza barik.
Albiste honek duen argazkiak ondo laburbildu ditzake Aragoiko hauteskundeetan izandako emaitzak. Jorge Azcon PPko hautagaia, irribarre epel batekin, eta Santiago Abascal Voxeko burua, ezti mamitan. Gogora ekarri behar da hauteskunde aurrerapena PPren hordagoa izan zela, ikusita ezin zituela Voxekin 2026ko aurrekontuak adostu. Gehiengo osoa lortuko zuelakoan, bozak deitu zituen Azconek. Usteak erdi ustel. PPk babesa galdu du (28 ordezkaritik 26 izatera igaro da), eta Vox indartuta atera da hitzordutik: ordezkariak bikoiztu ditu (7tik 14ra). Dena dela, eskuina da benetako garailea: 10 boto-emailetik 6k PPren edo Voxen alde egin du.
Garaipen gazi-gozoa da, hortaz, PPrena. Voxek du gobernagarritasunaren giltza. Izan ere, ultraeskuina abstenitzen bada, PSOE, Teruel Existe, IU-Sumar eta CHAren baturak PPren botoak gainditzen baititu.
Hori horrela, atzo Azconek Espainiako Gobernuari egindako mehatxua —“tic tac tic tac, Sanchismoak egin du” bota zuen— kontra etorri ahal zaio. Alberto Nuñez Feijoo PPren buruzagiak eguerdian bilduko du Zuzendaritza Batzorde Nazionala Aragoiko hauteskundeak aztertzeko. Genovak defendatu duenez, Extremaduran bezala, oraingoan ere garaile atera da PP; ifrentzuan, Sanchezen PSOE gainbeheran dago. Dena dela, ukaezina da Voxek azeleragailua zapalduta duela, eta gobernagarritasunaren giltza duela, PP haren menpe jarrita.
Alejando Nolasco Voxen zerrendaburuak gaur esan du Azconen telefono deiaren zain dagoela, eta prest agertu da “politika sozialistak” aldatzeko. PPri hauteskundeak aurreratzea txarto atera zaiola nabarmendu du, eta Azconen “ezkerreko politikak” kritikatu ditu. "Politika horiek aldatu nahi ditugu. Gero ikusiko dugu nola adosten dugun dena, akordioa lortzen ote dugun edota gurekin ituna egin nahi duten", azaldu du.
Abascal ildo beretik mintzatu da bart. PPri gobernua osatzeko eskua luzatu dio, baina “politikak aldatzearen” truke.
PSOE, hustuta
Bestelakoa da PSOEk lortutako emaitzen balorazioa. Pilar Alegria PSOEko hautagaiaren porrotak (23 eserleku izatetik 18ra jaitsi da) sozialisten gainbehera berretsi du, eta Sanchezen profila higatu (Alegria Espainiako Gobernuko ministro eta bozeramailea zen, presidentearen oso gertukoa). 2015eko hauteskundeetatik (Podemosen goraldi betean), PSOEk inoizko emaitzarik txarrenak lortu dituzte sozialistek.
Chunta Aragonesistak (CHA) erakarri ditu nonbait ezkerzaleen botoak eta ordezkaritza bikoiztu du (3tik 6ra). Egia bada ez dela bere emaitza historiko onena —bederatzi diputatu izan zituen 2003-2007 legealdian—, baina Jorge Pueyo hautagaia oso leku onean utzi du. Horrek ere balorazio gazi-gozoa egin du: “Aragoiko ezkerraren erreferente gara, baina ultraeskuina inoiz baino indartsuago dago”.
Garaipen txiki hori kenduta, ezkerrarentzat egun txarra izan zen atzokoa. Izquierda Unida-Movimiento Sumar koalizioak bere eserlekuari eustea lortu du, baina inkestek iragartzen zituzten bizpahiru horietatik urrun. Podemos-Alianza Verdek, aldiz, deskalabrua izan da otsailaren 8koa: Aragoiko Gorteetatik kanpo geratu da, Echeniquek 2015ean lortutako 12 diputatuen itzalpean.
Existe koalizioarentzat ere gau garratza izan da. Teruel Existek eserleku bat galdu du probintzia horretan (3tik 2ra) eta Aragon Existek ez du diputaturik eskuratu. PAR ere ordezkaritza gabe gelditu da.
ETAk duela 30 urte hildako Fernando Mugica Herzog buruzagi sozialistaren senitartekoek, erakundeetako ordezkariek eta PSE-EEko kideek omenaldia egin diote gaur Donostiako Polloe hilerrian. Ekitaldian, Ruben Mugica semeak Pedro Sanchez kritikatu du "memoria galdu izana" eta "gobernuaren ekintza merkatu txiki bat bihurtu izana" egotzita. Horren ustez, "gaizkileen oinordekoak bazkide" egin ditu Sanchezek, eta ezberdin pentsatzen dutenei "faxista" deitu. Era berean, terrorismoaren biktimak berdin tratatzeko eskatu du, eta ezker abertzaleari "ezagutzen dituzten terroristen izen-abizenak jakinaraztea".