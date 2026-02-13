Parlamento vasco

Laura Garrido (PP) dice que los casos de Santurtzi, Getxo y Osakidetza demuestran que el PNV "se salta la legalidad" en su beneficio

Euskaraz irakurri: Laura Garridoren esanetan Santurtziko, Getxoko eta Osakidetzako kasuek erakusten dute EAJk "legezkotasuna urratzen" duela bere mesedetan
EITB

La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha denunciado que la presunta filtración del examen de una OPE municipal en Santurtzi y los casos del palacete de Getxo o del exjefe de seguridad de Osakidetza que accedió al cargo con un título falso, evidencian que el PNV "altera procedimientos y se salta la legalidad para poner la Administración a su servicio y al de sus amigos".

18:00 - 20:00
Ansola: "No contemplamos la posibilidad de que otro partido vaya a gobernar en Santurtzi"

Entrevistado en 'Ganbara', el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, ha dicho que no ve riesgo de perder la Alcaldía de Santurtzi. Se ha referido así a la posible mayoría alternativa que estaría preparando EH Bildu para liderar el municipio vizcaíno, tras la dimisión de la alcaldesa jeltzale Karmele Tubilla. En ese sentido, Ansola ha insistido en que ya han "entablado conversaciones" con el PSE-EE. "Veremos que fruto dan", ha apuntado. 

