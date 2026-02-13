Laura Garridoren esanetan Santurtziko, Getxoko eta Osakidetzako kasuek erakusten dute EAJk "legezkotasuna urratzen" duela bere mesedetan
Laura Garrido PPk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak salatu duenez, Santurtziko LEP baten azterketaren ustezko filtrazioak, Getxoko jauregitxoaren kasuak edo Osakidetzako segurtasun buru ohia kargura faltsu batekin iritsi izanak, agerian uzten dute EAJk "prozedurak aldatzen dituela eta legezkotasuna urratzen dela dela Administrazioa bere eta bere lagunen zerbitzura jartzeko".
Zure interesekoa izan daiteke
EH Bilduk berriro irabaziko luke Gasteizen eta 8 zinegotzi izango lituzke, eta PSE-EEk eta EAJk 6 zinegotziei eutsiko liekete
PPk egun dituen 6 ordezkarietako bat galduko luke, Elkarrekin alderdiak zinegotzi bat mantenduko luke eta Voxek lehen aldiz lortuko luke ordezkari bat.
Estebanek hauteskundeei begira ikusten du PSE, eta, horregatik, areagotu ditu EAJren kontrako kritikak
Herri Irratian egindako elkarrizketa batean, EAJren EBBko presidenteak esan du Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak "dena antolatuta" duela "zarata egiteko", benetan ez dagoelako lasai hitz egin ezin daitekeen eztabaida sakonik.
Ikurrina eztabaida legegiletik kanpo geratu da Idahon, eta eraikin ofizialetan jarraitu ahal izango du
Lehendakariak Idahoko Estatuko Ordezkarien Ganberari igorritako azalpenen ostean, Eusko Jaurlaritzak esan du ikurrina ez dutela debekatuko.
GEBehatokiak Nazio Batuen Erakundera eraman du Iratxe Sorzabalen kasua
Euskal erakundeak CEDAWi (Nazio Batuen Erakundearen Emakumearen aurkako Diskriminazioa Ezabatzeko Komitea) eskatzen dio “tortura-delituaren preskribaezintasuna berariaz jaso dadila nazioarteko betebehar eta konpromiso gisa”.
Lander Martinezen arabera, ezkerreko aliantzarako lehen urratsa Gobernuan dauden alderdien artekoa izan den arren, zabala da eta nahi duen oro dago gonbidatua
Sumarreko diputatuaren iriziz, "begi onez" ikusi behar dira ezkerra batzeko sortzen diren egitasmo guztiak, "hori beti izango da ona ezkerrarentzat". Halaber, bere ustez, Yolanda Diaz da "gaur egun duen profil politiko onena", baina ezkerreko aliantza berri horren lidergoa nork eramango duen ez dute oraindik eztabaidatu ere egin.
EAJ ez den beste alderdi batek Santurtzin agintzeko aukera "ez du ikusten" Ansolak
Karmele Tubilla Santurtziko alkate jeltzaleak dimisioa eman ondoren, EH Bildu lantzen ariko litzatekeen gehiengo alternatiboari buruz galdetuta, Iñigo Ansola EAJren Bizkaiko presidenteak esan du ez duela alkatetza galtzeko arriskurik ikusten. Aurreratu du jada jarri direla PSE-EEkin harremanetan. "Ikusiko dugu zer ematen duten negoziazioek", zehaztu du, 'Ganbara' saioan egin dioten elkarrizketan.
Santurtziko oposizioko alderdiek aho batez salatu dute alkateak haiek jo izana dimisioaren erantzule
Karmele Tubilla Artetxe Santurtziko alkateak dimisioa eman du "arrazoi pertsonal, profesional eta politikoengatik", eta gainerako alderdi politikoek EAJren irudia kaltetzeko erabiltzen ari direla salatu du.
Delitu txikiak behin eta berriro egiten dituztenen gaineko legeak lapur eta iruzurgileei zigor gogorragoak ezarriko dizkie
PSOEk, PPk, VOXek, EAJk eta UPNk babestu dute lege erreforma. Ezkerreko alderdien artean, ostera, ezinegona eragin du.
Juntsek aurrera atera du delitu-errepikatzaileen kontrako legea, PSOE, PP, Vox eta EAJren babesarekin
Aldeko 302 boto, kontrako 36 eta 8 abstentzio izan ditu Kode Penala eta Prozedura Kriminalaren Legea aldatzen dituen ekimenak eta Senatura bidalliko da orain. Legeak, besteak beste, hiru urteko espetxe zigorra ezartzen du mugikorrak lapurtzen dituztenenetzat. Podemos, Sumar eta EH Bilduk ez dute neurria onartu eta, lapurretak geldiarazteko baliogarri ez izateaz gainera, eskuin muturraren suspergarri dela diote. ERC abstenitu egin da, legeak "kirats arrazista" duelakoan.