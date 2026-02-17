Agentes de la UCO no declaran en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra por instrucciones del Tribunal Supremo

Los dos agentes de la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil autores de los informes del caso Koldo han afirmado que no harán declaraciones en la comisión de investigación sobre licitación de obras públicas del Parlamento de Navarra siguiendo "instrucciones" del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

Así lo ha hecho saber el teniente coronel Antonio Balas nada más comenzar el interrogatorio por parte del portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, el primero en preguntar durante la sesión de la comisión de este martes.

La comisión ha dado inicio con la intervención del portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, quien les ha preguntado si la causa es secreta, a lo que uno de los agentes ha comentado que no, que sí lo fue pero "ahora no es secreta".

Seguidamente, uno de los agentes ha manifestado que para ellos "es un honor comparecer en esta comisión de investigación", pero que, "siguiendo instrucciones del magistrado instructor de la causa" que sigue la sección cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debemos comunicarles que no harían ningún tipo de declaración vinculada a la referida causa.

Así, ha precisado, que dependen funcionalmente como Policía Judicial de este magistrado y que se deben al deber de cumplir las órdenes que reciben. "Aunque no sea secreta, hay un deber de reserva de todas las diligencias en un proceso penal", ha comentado.