NAVARRA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Agentes de la UCO no declaran en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra por instrucciones del Tribunal Supremo

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, les ha preguntado si la causa por la que se ha procesado a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García es secreta, a lo que uno de los agentes ha comentado que no, que sí lo fue pero "ahora no es secreta".
GRAFCAV1267. PAMPLONA, 05/08/2025.- Irati Jiménez (c) del grupo parlamentario de EH Bildu preside la Sesión de la Comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra para el análisis de la documentación recibida en relación con el plan de trabajo. EFE/ Jesús Diges
Comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: UCO unitateko agenteek ez dituzte galderak erantzun Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordean, Auzitegi Gorenak hala aginduta
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los dos agentes de la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil autores de los informes del caso Koldo han afirmado que no harán declaraciones en la comisión de investigación sobre licitación de obras públicas del Parlamento de Navarra siguiendo "instrucciones" del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

Así lo ha hecho saber el teniente coronel Antonio Balas nada más comenzar el interrogatorio por parte del portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, el primero en preguntar durante la sesión de la comisión de este martes.

La comisión ha dado inicio con la intervención del portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, quien les ha preguntado si la causa es secreta, a lo que uno de los agentes ha comentado que no, que sí lo fue pero "ahora no es secreta".

Seguidamente, uno de los agentes ha manifestado que para ellos "es un honor comparecer en esta comisión de investigación", pero que, "siguiendo instrucciones del magistrado instructor de la causa" que sigue la sección cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debemos comunicarles que no harían ningún tipo de declaración vinculada a la referida causa.

Así, ha precisado, que dependen funcionalmente como Policía Judicial de este magistrado y que se deben al deber de cumplir las órdenes que reciben. "Aunque no sea secreta, hay un deber de reserva de todas las diligencias en un proceso penal", ha comentado.

Titulares de Hoy Parlamento de Navarra Navarra Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X