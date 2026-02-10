El Parlamento de Navarra envía a la Fiscalía la incomparecencia del presidente del Grupo Acciona en la comisión de Belate
La Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas del Gobierno de Navarra que se celebra en el Parlamento Foral ha acordado este martes, con el voto a favor de todos los grupos excepto Vox, enviar a la Fiscalía la incomparecencia del presidente del Grupo Acciona, José Manuel Entrecanales.
El presidente de esta compañía ha sido citado en dos ocasiones por la citada comisión, la primera el 20 de enero y al no acudir volvió a ser solicitada su comparecencia este lunes. En ambos casos acudió en su lugar una representación de Acciona, lo que la sociedad ha justificado señalando que la citación se dirige a la sociedad y no al presidente a título individual, argumento que no es compartido por la Cámara.
La decisión ha sido adoptada en una reunión interna de la comisión y trasladada a los medios de comunicación por su presidenta, Irati Jiménez, quien ha explicado que se ha adoptado en base a un informe jurídico de la Cámara que recoge que "la citación es a la persona física y que la comisión de investigación tiene la potestad de llamar a cualquier persona".
Respecto a cómo se va a trasladar esta cuestión a la Fiscalía, la presidenta ha apuntado que según lo vayan acordando los servicios jurídicos se remitirá y la Fiscalía decidirá.
Cuestionada sobre un precedente de una anterior comisión de investigación que se archivó ha apuntado que este caso "difiere un poco".
Acciona Construcción es una de las empresas que fue adjudicataria del desdoblamiento de los túneles de Belate en una UTE junto con Construcciones Osés y Servinabar, esta última vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán.
