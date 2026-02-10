BELATE AUZIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nafarroako Parlamentuak Accionaren presidentearen kontra egin du, Belateko ikerketa batzordean ez baita agertu

Jose Antonio Entrecanales Accionaren presidentea bi aldiz deitu dute ikerketa batzordera, baina bi-bietan ordezkariak bidali ditu. Irati Jimenez ikerketa batzordearen presidentearen esanetan, Entrecanales bera deitu dute eta ez Acciona enpresa (pertsona juridiko gisa), eta desobedientzia delitua egin duelakoan Fiskaltzari jakinaraztea erabaki du batzordeak. 

PAMPLONA, 14/10/2025.- El presidente de la mesa de contratación de la obra para duplicar los túneles de Belate Jesús Polo (fondo, i), abre este martes las comparecencias de la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre las licitaciones de obra pública. Los grupos parlamentarios decidieron que la Comisión comenzara analizando las obras de Belate, que son las últimas, de hecho, están en marcha. Descartó así hacerlo de forma cronológica desde el año 2011 hasta hoy. EFE/ Jesus Diges

Ikerketa batzordea, Nafarroako Parlamentuan. Artxiboko argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Manuel Entrecanales Accionaren presidentea birritan deitu dute Nafarroako Parlamentuan egiten ari diren Belateko tuneletako lanak ikertzeko batzordera, baina ez da behin ere agertu. Hori dela eta, gertaturikoa Fiskaltzari jakinaraztearen alde bozkatuko du gaur goizean ikerketa batzordeak. 

Accionaren presidenteari urtarrilaren 20an Nafarroako parlamentura agertzeko eskatu zioten, baina ez zen joan, eta atzorako (otsailak 9) jarri zioten bigarren hitzordua. Bi kasuetan, ordea, ordezkariak bidali zituen. 

Gaur goizean bilera egin du ikerketa batzordeak, zer egin erabakitzeko. Legelariek egindako txosten juridikoa aintzat hartuz, Fiskaltzara jotzea babestu dute Voxek ez ezik beste talde guztiek. 

Irati Jimenez ikerketa batzordearen presidentearen esanetan, Entrecanales bera deitu dute, eta ez Acciona enpresa (pertsona juridiko gisa), eta ikerketa batzordeari dagokio nor deitu erabakitzea. 

Eguneko Titularrak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X