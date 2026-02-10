Nafarroako Parlamentuak Accionaren presidentearen kontra egin du, Belateko ikerketa batzordean ez baita agertu
Jose Antonio Entrecanales Accionaren presidentea bi aldiz deitu dute ikerketa batzordera, baina bi-bietan ordezkariak bidali ditu. Irati Jimenez ikerketa batzordearen presidentearen esanetan, Entrecanales bera deitu dute eta ez Acciona enpresa (pertsona juridiko gisa), eta desobedientzia delitua egin duelakoan Fiskaltzari jakinaraztea erabaki du batzordeak.
Jose Manuel Entrecanales Accionaren presidentea birritan deitu dute Nafarroako Parlamentuan egiten ari diren Belateko tuneletako lanak ikertzeko batzordera, baina ez da behin ere agertu. Hori dela eta, gertaturikoa Fiskaltzari jakinaraztearen alde bozkatuko du gaur goizean ikerketa batzordeak.
Accionaren presidenteari urtarrilaren 20an Nafarroako parlamentura agertzeko eskatu zioten, baina ez zen joan, eta atzorako (otsailak 9) jarri zioten bigarren hitzordua. Bi kasuetan, ordea, ordezkariak bidali zituen.
Gaur goizean bilera egin du ikerketa batzordeak, zer egin erabakitzeko. Legelariek egindako txosten juridikoa aintzat hartuz, Fiskaltzara jotzea babestu dute Voxek ez ezik beste talde guztiek.
Irati Jimenez ikerketa batzordearen presidentearen esanetan, Entrecanales bera deitu dute, eta ez Acciona enpresa (pertsona juridiko gisa), eta ikerketa batzordeari dagokio nor deitu erabakitzea.
