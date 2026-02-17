NAFARROA
UCO unitateko agenteek ez dituzte galderak erantzun Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordean, Auzitegi Gorenak hala aginduta

Santos Cerdan, Jose Luis Abalos eta Koldo Garcia auzipetzea eragin duen auziari sekretua kendu diotela azaldu du UCO unitateko agenteetako batek, Adolfo Araiz EH Bilduko bozeramaileak egindako galderaren harira. 

GRAFCAV1267. PAMPLONA, 05/08/2025.- Irati Jiménez (c) del grupo parlamentario de EH Bildu preside la Sesión de la Comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra para el análisis de la documentación recibida en relación con el plan de trabajo. EFE/ Jesús Diges
Nafarroako Gobernuaren obra publikoen lizitazioari eta esleipenari buruzko Ikerketa Batzordea. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilaren UCO unitateko ikerketa taldeko bi arduradun joan dira gaur Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordera. Dena den, ez dute galderarik erantzun, Auzitegi Goreneko Leopoldo Puente epailearen jarraibideak jarraituz. 

Nafarroako Gobernuak azken lau legegintzaldietan esleitutako eta finantzatutako herri lanak ikertzen ari da aipaturiko batzordea, eta gaur agertzeko eskatu zien UCO unitateko bi agenteri. 

Adolfo Araiz EH Bilduko bozeramailea izan da hitza hartzen lehena eta Santos Cerdan, Jose Luis Abalos eta Koldo Garcia auzipetzea eragin duen auzia sekretupean dagoen ala ez galdetu die. Beste galderarik erantzun ez badute ere, auziari sekretua kendu diotela azaldu du UCO unitateko agenteetako batek. 

Jarraian, horietako batek onartu du "ohorea" dela ikerketa batzordearen aurrera agertzea, baina Auzitegi Goreneko Leopoldo Puente magistratuaren jarraibideei jarraituz, ez dutela auziari buruzko adierazpenik egingo. 

Azaldu dutenez, polizia judizial diren heinean magistratu horren mende daude eta haren aginduak betetzeko betebeharra dute. 

