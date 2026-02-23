PNV y EH Bildu retan a Sánchez a "hacer memoria de verdad" y dicen que hay textos secretos más antiguos que el 23F

El PNV y EH Bildu han retado este lunes al presidente del Estado español Pedro Sánchez a hacer memoria histórica "de verdad" y no sólo aprovechar el aniversario de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 para desclasificar documentos relativos a aquel episodio. De hecho, le recuerdan que se mantienen bajo secreto otros documentos oficiales referidos a hechos aún más antiguos.

Sánchez ha anunciado que el Gobierno desclasificará este martes toda la documentación relativa al 23F al cumplir el 45 aniversario, que es precisamente el plazo máximo de reserva que establece el proyecto la ley que presentó el Ministerio de la Presidencia y que está congelado en el Congreso.

El PNV, que lleva una década reclamando la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y presentando hasta cinco proposiciones de ley en cada legislatura, coincide en que "efectivamente la memoria no puede estar bajo llave", y ha emplazado al Gobierno a desclasificar también los documentos sobre los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, una represión policial que acabó con cinco sindicalistas muertos, y el caso de Mikel Zabalza, un conductor de autobuses detenido por error y que falleció bajo tortura en 1985.

"Y a partir de ahí, todos los demás”, ha remarcado la portavoz jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero, en la red social X: “Hagamos memoria de verdad, con todo".

En similares términos se ha pronunciado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien ha considerado que la desclasificación de los documentos del 23F es "una buena noticia" que "debería de abrir la puerta a esclarecer muchos otros casos que aún hoy continúan bajo llave".

Ha citado, en concreto, los sucesos del 3 de marzo de Vitoria-Gasteiz; la represión en los sanfermines de 1978, el 'caso Zabalza', y los crímenes de los GAL ocurridos bajo el Gobierno socialista de Felipe González.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha exigido al Gobierno que entre los documentos que planea desclasificar se incluya el sumario del proceso por el intento de golpe de Estado, para poder conocer “la trama militar real”, y las llamadas que "entraron y salieron" de la Cámara Baja en aquella jornada porque, si no se difunde esa información, todo quedará en un mero "salseo".

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido a Sánchez que desclasifique todos los documentos de las "cloacas del Estado" y no sólo los del golpe de estado.

Por su parte, Compromís, IU y Podemos han celebrado la medida del Gobierno, pero las dos últimas formaciones han considerado que es insuficiente y han pedido cambiar la actual Ley de Secretos Oficiales, heredada de franquismo.

Una cortina de humo

Por otro lado, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dudado de que se "vaya a descubrir nada" que no se sepa con los documentos desclasificados, y ha aseverado que lo que "España necesita son explicaciones sobre el presente".

"España necesita muchas explicaciones sobre los últimos ocho años de Pedro Sánchez, que son las que nos interesan", ha enfatizado la dirigente popular, haciendo referencia a los, a su juicio, "escándalos que tienen el nombre y apellido de Sánchez".

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha sostenido que le parece "un insulto" el anuncio del Gobierno, un "capote que no va a coger" para hablar de lo que le interesa a Pedro Sánchez, a quien ha sugerido otras desclasificaciones.