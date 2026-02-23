PNV y EH Bildu retan a Sánchez a "hacer memoria de verdad" y dicen que hay textos secretos más antiguos que el 23F
El PNV y EH Bildu han retado este lunes al presidente del Estado español Pedro Sánchez a hacer memoria histórica "de verdad" y no sólo aprovechar el aniversario de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 para desclasificar documentos relativos a aquel episodio. De hecho, le recuerdan que se mantienen bajo secreto otros documentos oficiales referidos a hechos aún más antiguos.
Sánchez ha anunciado que el Gobierno desclasificará este martes toda la documentación relativa al 23F al cumplir el 45 aniversario, que es precisamente el plazo máximo de reserva que establece el proyecto la ley que presentó el Ministerio de la Presidencia y que está congelado en el Congreso.
El PNV, que lleva una década reclamando la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y presentando hasta cinco proposiciones de ley en cada legislatura, coincide en que "efectivamente la memoria no puede estar bajo llave", y ha emplazado al Gobierno a desclasificar también los documentos sobre los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, una represión policial que acabó con cinco sindicalistas muertos, y el caso de Mikel Zabalza, un conductor de autobuses detenido por error y que falleció bajo tortura en 1985.
"Y a partir de ahí, todos los demás”, ha remarcado la portavoz jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero, en la red social X: “Hagamos memoria de verdad, con todo".
En similares términos se ha pronunciado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien ha considerado que la desclasificación de los documentos del 23F es "una buena noticia" que "debería de abrir la puerta a esclarecer muchos otros casos que aún hoy continúan bajo llave".
Ha citado, en concreto, los sucesos del 3 de marzo de Vitoria-Gasteiz; la represión en los sanfermines de 1978, el 'caso Zabalza', y los crímenes de los GAL ocurridos bajo el Gobierno socialista de Felipe González.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha exigido al Gobierno que entre los documentos que planea desclasificar se incluya el sumario del proceso por el intento de golpe de Estado, para poder conocer “la trama militar real”, y las llamadas que "entraron y salieron" de la Cámara Baja en aquella jornada porque, si no se difunde esa información, todo quedará en un mero "salseo".
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido a Sánchez que desclasifique todos los documentos de las "cloacas del Estado" y no sólo los del golpe de estado.
Por su parte, Compromís, IU y Podemos han celebrado la medida del Gobierno, pero las dos últimas formaciones han considerado que es insuficiente y han pedido cambiar la actual Ley de Secretos Oficiales, heredada de franquismo.
Una cortina de humo
Por otro lado, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dudado de que se "vaya a descubrir nada" que no se sepa con los documentos desclasificados, y ha aseverado que lo que "España necesita son explicaciones sobre el presente".
"España necesita muchas explicaciones sobre los últimos ocho años de Pedro Sánchez, que son las que nos interesan", ha enfatizado la dirigente popular, haciendo referencia a los, a su juicio, "escándalos que tienen el nombre y apellido de Sánchez".
En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha sostenido que le parece "un insulto" el anuncio del Gobierno, un "capote que no va a coger" para hablar de lo que le interesa a Pedro Sánchez, a quien ha sugerido otras desclasificaciones.
Te puede interesar
¿Dónde y cuándo consultar los documentos del 23F desclasificados?
Aunque el Consejo de Ministros tomará la decisión mañana, martes, esta no se hará efectiva hasta el día siguiente.
La iglesia del 3 de marzo, declarada 'Lugar de Memoria Democrática'
El reconocimiento firmado por la Dirección General de la Promoción de la Memoria Democrática se publica este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Sánchez anuncia que el Gobierno español desclasificará este martes los documentos del 23F
El presidente Sánchez ha subrayado que con esta desclasificación "se salda una deuda histórica con la ciudadanía", que llega 45 años después del intento de golpe de Estado protagonizado por Antonio Tejero.
Jóvenes de GKS lanzan pintura roja contra el busto de Fraga en Vilalba (Lugo)
GKS reivindica un ataque al busto de Fraga en Vilalba (Lugo)
El movimiento juvenil considera que fue uno de los responsables de las cargas policiales del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, que causaron cinco muertos y más de cien heridos.
Convocan una manifestación de apoyo a 'los 16 de Berango' para el 30 de mayo
Entre el 8 y el 26 de junio de 2026, la Audiencia Nacional juzgará a 16 vecinos de Berango que están acusados de enaltecimiento del terrorismo por organizar presuntamente una bienvenida a un expreso de la localidad en 2022. Piden 36 años de cárcel, 177 de inhabilitación y una multa de más de 75.000 euros para los encausados. "El Comité de Solidaridad con los de Berango" denuncia un nuevo "macrosumario político" y convoca una manifestación nacional para el 30 de mayo.
Bilbao no implantará la tasa turística este verano; San Sebastián, en cambio, la tendrá activa
"Aquí vamos a correr para que su aplicación sea lo antes posible. Nos gustaría y trabajaremos hasta el final para que el impuesto turístico esté activo antes del verano o en el verano", ha señalado el alcalde donostiarra, mientras que Juan Mari Aburto ha señalado que "no va a ser posible, porque todavía estamos en un momento en que la Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado el proyecto de norma foral".
Sumar ve posible concurrir junto a Podemos Euskadi a las próximas elecciones municipales, pero no con EH Bildu
Después del acto de refundación de la izquierda de ayer en Madrid, ETB ha estado este domingo con el diputado de Sumar, Lander Martínez, presente en ese foro, que ha manifestado abordar con ilusión el debate sobre el ir unidos a las próximas elecciones generales. Sobre las municipales del año que viene en Euskadi, cree que el Movimiento Sumar y Podemos tienen que ir en una única papeleta y asegura que han aprendido la lección tras el fracaso en la anterior cita electoral.
Ansola dice que el PNV no participará en ningún frente y menos con EH Bildu que pone "líneas rojas" en Euskadi
Después de que en los últimos días Gabriel Rufián haya abogado por la creación de un frente común para combatir a la ultraderecha, se suceden las reacciones en la política vasca. El PNV ha celebrado hoy un acto en Maruri-Jatabe para homenajear a los alcaldes posteriores al franquismo, en el que el presidente del BBB, Iñigo Ansola, ha dejado claro que no van a participar en ningún frente porque, a su juicio, "en Euskadi no hace falta un frente para combatir a la ultraderecha". También ha criticado a EH Bildu del que ha dicho que "dice no en Euskadi a todas las propuestas de acuerdo, mientras que en España ponen la alfombra roja a todo lo que les piden".