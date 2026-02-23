EAJk eta EH Bilduk "benetako memoria" egiteko eskatu diote Sanchezi, eta O23a baino zaharragoak diren testu sekretuak daudela esan dute
Kongresuko ezkerreko oposizioaren blokearentzat ez da nahikoa otsailaren 23ko estatu kolpe saiakerari buruzko dokumentuen desklasifikazioa; PPk eta Voxek, berriz, ke-lainoa baino ez dela uste dute.
EAJk eta EH Bilduk "benetako" memoria historikoa egiteko eskatu diote astelehen honetan Pedro Sanchez Espainiako Estatuko presidenteari, eta ez soilik 1981eko otsailaren 23ko saiakera kolpistaren urteurrena baliatu gertakari hari buruzko dokumentuak desklasifikatzeko. Izan ere, gertaera zaharragoei buruzko beste dokumentu ofizial batzuk sekretupean mantentzen direla gogoratu diote.
Sanchezek iragarri duenez, Espainiako Gobernuak astearte honetan desklasifikatuko du O23ari buruzko dokumentazio guztia, estatu kolpe saiakeratik 45 urte bete direnean.
EAJk hamarkada bat darama 1968ko Sekretu Ofizialen Legearen erreforma eskatzen eta legegintzaldi bakoitzean bost lege-proposamen aurkezten. Bat dator esatean "benetan memoria ezin dela giltzapean egon", eta Espainiako Gobernuari eskatu dio desklasifikatzeko, besteak beste, 1976ko martxoaren 3ko Gasteizko gertakariei buruzko dokumentuak eta 1985ean torturapean hil zen Mikel Zabalzaren kasua.
"Eta hortik aurrera, beste guztiak", azpimarratu du Maribel Vaquero Kongresuko bozeramaile jeltzaleak X sare sozialean: "Egin dezagun benetako memoria, guztiarekin".
Antzeko adierazpenak egin ditu Mertxe Aizpurua EH Bilduko bozeramaileak ere. Bere ustez, otsailaren 23ko dokumentuen desklasifikazioa "albiste ona" da, eta "atea ireki beharko luke gaur egun giltzapean jarraitzen duten beste kasu asko argitzeko".
Zehazki, Gasteizko martxoaren 3ko gertakariak, 1978ko sanferminetako errepresioa, 'Zabalza auzia' eta Felipe Gonzalezen Gobernu sozialistaren menpe GALek egindako krimenak aipatu ditu.
Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak Gobernuari eskatu dio desklasifikatu nahi dituen dokumentuen artean estatu kolpe saiakeragatik abiatutako prozesuaren sumarioa sartzea, "benetako trama militarra" argitzeko, eta Behe Ganberan "sartu eta atera" ziren deiak ezagutu ahal izateko; izan ere, informazio hori zabaltzen ez bada, dena "txutxu-mutxu" hutsean geratuko da.
Jordi Turull Juntseko idazkari nagusia pauso bat harago joan da, eta "Estatuaren estoldetako" dokumentu guztiak desklasifikatzeko eskatu dio Sanchezi, eta ez estatu kolpe saiakerarenak bakarrik.
Bestalde, Compromisek, IUk eta Podemosek Gobernuaren neurria txalotu dute, baina azken bi alderdiek uste dute ez dela nahikoa eta frankismotik jasotako sekretu ofizialen legea aldatzea eskatu dute.
Ke-laino bat
Kontrako aldean, Cuca Gamarra PPren Lehengoratze Instituzionaleko idazkariordeak ez du uste desklasifikatutako dokumentuekin ezagutzen ez den "ezer deskubrituko denik", eta baieztatu du "Espainiak orainari buruzko azalpenak" behar dituela.
"Espainiak azalpen asko behar ditu Pedro Sanchezen azken zortzi urteei buruz, horiek baitira interesatzen zaizkigunak", azpimarratu du buruzagi popularrak, "Sanchezen izena eta abizena duten eskandaluak" aipatuz.
Ildo beretik mintzatu da Santiago Abascal Voxeko presidentea, eta Gobernuaren iragarpena "iraina" dela esan du, Pedro Sanchezi interesatzen zaionari buruz hitz egiteko.
Zure interesekoa izan daiteke
Non eta noiz kontsultatu O23ko dokumentu desklasifikatuak?
Ministroen Kontseiluak bihar, asteartearekin, hartuko du erabakia, baina biharamunera arte ez da gauzatuko.
Martxoaren 3ko eliza memoria demokratikorako gune izendatu dute
Memoria Demokratikorako Ministerioak sinatutako adierazpena astelehen honetan argitaratu da Espainiako Aldizkari Ofizialean.
Espainiako Gobernuak astearte honetan desklasifikatuko ditu otsailaren 23ko estatu kolpearen inguruko dokumentuak
45 urte bete dira Antonio Tejerok estatu kolpe saiakera egin zuenetik, eta Sanchez presidenteak herritarrekin duen zor historikoari erantzuna emateko erabakia dela iragarri du, sare sozialetan.
GKSko hiru gaztek pintura gorria jaurti dute Fragaren bustoaren aurka Vilalban (Lugo)
GKSk bere gain hartu du Vilalba Lugoko herrian Fragaren omenezko bustoaren aurka egindako erasoa
Gazte mugimenduaren arabera, Poliziak Gasteizen 1976ko martxoaren 3an egin zituen kargen arduradunetako bat izan zen: bost pertsona hil eta ehunka zauritu zituzten.
'Berangoko 16ak' babesteko manifestazioa deitu dute maiatzaren 30erako
2026ko ekainaren 8a eta 26a bitartean, Berangoko 16 bizilagun epaituko dituzte Auzitegi Nazionalean. 2022an Berangoko preso ohi bati "ongi etorri" esateko ustez antolatu zuten ekitaldiagatik terrorismoa goratzea egozten diete. 36 urteko kartzela-zigorra, 177 urteko inhabilitazioa eta 75.000 eurotik gorako isuna eskatzen dute auzipetuentzat. Berangokoekin Elkartasun Komiteak salatu du “beste makrosumario politiko bat” dela, eta manifestazio nazionala deitu du maiatzaren 30erako.
Bilbok ez du uda honetan ezarriko turismo-tasa; Donostiak, aldiz, indarrean izango du
"Ahalik eta lasterren ezarri nahi dugu. Gustatuko litzaiguke, eta amaiera arte lan egingo dugu zerga turistikoa uda baino lehen edo udan aktibo egon dadin", esan du Donostiako alkateak. Bilbokoak, berriz, adierazi du ez dela posible izango, "Bizkaiko Foru Aldundiak foru arauaren proiektua onartu berri duelako".
EH Bildurekin ez du aukerarik ikusten, baina Podemosekin batera aurkeztu nahi luke Euskadiko Sumarrek hurrengo udal hauteskundeetara
Sumarrek Madrilen egin berri duen ekitalditik Euskal Herrira bueltan, Lander Martinezekin egon da ETB, hurrengo hauteskunde orokorrei begira ezkerra batuta aurkezteko aukeraz aritzeko. Euskadin EH Bildurekin zerrenda berean joatea oso zaila ikusten badu ere, Sumar Mugimenduak eta Podemosek boto-paper berean bat eginda joan beharko luketela uste du. Legebiltzarrerako hauteskundeetan ezker konfederalak jaso zuen porrotetik lezioa ikasi dutela esan du Martinezek.
Ansolak esan du EAJk ez duela fronte batean parte hartuko, eta are gutxiago Euskadin "marra gorriak" jartzen dituen EH Bildurekin
Azken egunetan Gabriel Rufianek ultraeskuinari aurre egiteko fronte bat sortzeari buruz hitz egin ondoren, aukera hori hizpide da euskal politikan ere. EAJk ekitaldia egin du gaur Maruri-Jataben frankismoaren osteko alkateak omentzeko. Bertan, Iñigo Ansola BBBko presidenteak argi utzi du ez dutela inolako frontetan parte hartuko, "Euskadin ez delako behar ultraeskuinari aurre egiteko fronterik". Ansolak, halaber, gogor kritikatu du EH Bildu, "Euskadin ezetz esaten dielako akordio proposamen guztiei, eta Espainian, ordea, alfonbra gorria jartzen diotelako eskatzen dioten guztiari".