EAJk eta EH Bilduk "benetako memoria" egiteko eskatu diote Sanchezi, eta O23a baino zaharragoak diren testu sekretuak daudela esan dute

Kongresuko ezkerreko oposizioaren blokearentzat ez da nahikoa otsailaren 23ko estatu kolpe saiakerari buruzko dokumentuen desklasifikazioa; PPk eta Voxek, berriz, ke-lainoa baino ez dela uste dute.

Juan Carlos rey españa erregea 23-F
Orduan errege zen Juan Carlos I.aren irudia, estatu-kolpearen esku-hartzean.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAJk eta EH Bilduk "benetako" memoria historikoa egiteko eskatu diote astelehen honetan Pedro Sanchez Espainiako Estatuko presidenteari, eta ez soilik 1981eko otsailaren 23ko saiakera kolpistaren urteurrena baliatu gertakari hari buruzko dokumentuak desklasifikatzeko. Izan ere, gertaera zaharragoei buruzko beste dokumentu ofizial batzuk sekretupean mantentzen direla gogoratu diote.

Sanchezek iragarri duenez, Espainiako Gobernuak astearte honetan desklasifikatuko du O23ari buruzko dokumentazio guztia, estatu kolpe saiakeratik 45 urte bete direnean.

EAJk hamarkada bat darama 1968ko Sekretu Ofizialen Legearen erreforma eskatzen eta legegintzaldi bakoitzean bost lege-proposamen aurkezten. Bat dator esatean "benetan memoria ezin dela giltzapean egon", eta Espainiako Gobernuari eskatu dio desklasifikatzeko, besteak beste, 1976ko martxoaren 3ko Gasteizko gertakariei buruzko dokumentuak eta 1985ean torturapean hil zen Mikel Zabalzaren kasua.

"Eta hortik aurrera, beste guztiak", azpimarratu du Maribel Vaquero Kongresuko bozeramaile jeltzaleak X sare sozialean: "Egin dezagun benetako memoria, guztiarekin".

Antzeko adierazpenak egin ditu Mertxe Aizpurua EH Bilduko bozeramaileak ere. Bere ustez, otsailaren 23ko dokumentuen desklasifikazioa "albiste ona" da, eta "atea ireki beharko luke gaur egun giltzapean jarraitzen duten beste kasu asko argitzeko".

Zehazki, Gasteizko martxoaren 3ko gertakariak, 1978ko sanferminetako errepresioa, 'Zabalza auzia' eta Felipe Gonzalezen Gobernu sozialistaren menpe GALek egindako krimenak aipatu ditu.

Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak Gobernuari eskatu dio desklasifikatu nahi dituen dokumentuen artean estatu kolpe saiakeragatik abiatutako prozesuaren sumarioa sartzea, "benetako trama militarra" argitzeko, eta Behe Ganberan "sartu eta atera" ziren deiak ezagutu ahal izateko; izan ere, informazio hori zabaltzen ez bada, dena "txutxu-mutxu" hutsean geratuko da.

Jordi Turull Juntseko idazkari nagusia pauso bat harago joan da, eta "Estatuaren estoldetako" dokumentu guztiak desklasifikatzeko eskatu dio Sanchezi, eta ez estatu kolpe saiakerarenak bakarrik.

Bestalde, Compromisek, IUk eta Podemosek Gobernuaren neurria txalotu dute, baina azken bi alderdiek uste dute ez dela nahikoa eta frankismotik jasotako sekretu ofizialen legea aldatzea eskatu dute.

Ke-laino bat

Kontrako aldean, Cuca Gamarra PPren Lehengoratze Instituzionaleko idazkariordeak ez du uste desklasifikatutako dokumentuekin ezagutzen ez den "ezer deskubrituko denik", eta baieztatu du "Espainiak orainari buruzko azalpenak" behar dituela.

"Espainiak azalpen asko behar ditu Pedro Sanchezen azken zortzi urteei buruz, horiek baitira interesatzen zaizkigunak", azpimarratu du buruzagi popularrak, "Sanchezen izena eta abizena duten eskandaluak" aipatuz.

Ildo beretik mintzatu da Santiago Abascal Voxeko presidentea, eta Gobernuaren iragarpena "iraina" dela esan du, Pedro Sanchezi interesatzen zaionari buruz hitz egiteko.

Memoria Historikoa EAJ EH Bildu PP VOX Junts per Catalunya Podemos ERC Politika

