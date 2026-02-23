MEMORIA HISTORIKOA
Espainiako Gobernuak astearte honetan desklasifikatuko ditu otsailaren 23ko estatu kolpearen inguruko dokumentuak

45 urte bete dira Antonio Tejerok estatu kolpe saiakera egin zuenetik, eta Sanchez presidenteak herritarrekin duen zor historikoari erantzuna emateko erabakia dela iragarri du, sare sozialetan.

MADRID, 11/02/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante el pleno del Congreso este miércoles para hablar sobre la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Barcelona, y sobre la agenda internacional. EFE/Javier Lizon

Pedro Sanchez, Diputatuen Kongresuan. Artxiboko argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

1981eko estatu kolpetik 45 urte betetzen diren honetan, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri du aipaturiko estatu kolpearen inguruko dokumentuak desklasifikatuko dituela biharko Ministroen Kontseiluan. 

Herritarrekin duen zor historikoari erantzuna emateko erabakia dela azpimarratu du Espainiako gobernuburuak sare sozialetan. 

"Demokraziek beren iragana ezagutu behar dute, etorkizun askeagoa eraikitzeko", gaineratu du gobernuburuak, eta eskerrak eman dizkie "bidea ireki" zutenei.

Otsailaren 23ko estatu-kolpe saiakeran gaineko dokumentuak, asteazkenetik aurrera ikusgai

Ministroen Kontseiluak biharko bileran onartuko du aipaturiko dokumentuei sekretua kentzeko erabakia, eta neurria biharamunean sartuko da indarrean Espainiako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denean. 

Beraz, asteazkenetik aurrera herritarren eskura egongo dira, Moncloaren webgunean, 45 urtez sekretupean izan diren dokumentuak. 

Elma Saiz Espainiako Gobernuaren bozeramaileak emango ditu azalpenak biharko Ministro Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan.

Eguneko Titularrak Pedro Sanchez Espainiako gobernua Memoria Historikoa Espainia Politika

