Sánchez anuncia que el Gobierno español desclasificará este martes los documentos del 23F

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros desclasificará este martes los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23F.

Sánchez ha hecho este anuncio este lunes en las redes sociales y ha subrayado que con esta desclasificación "se salda una deuda histórica con la ciudadanía", que llega 45 años después del intento de golpe de Estado protagonizado por Antonio Tejero.

"Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", ha añadido el jefe de Ejecutivo, quien da las gracias a quienes, dice, "abristeis camino".