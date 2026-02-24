¿Qué queda por conocer del 23-F? El papel del rey, el ‘elefante blanco’ o el rol de los militares
El intento de golpe de Estado del 23-F ha estado rodeado desde el principio por un halo de misterio y sospecha, alimentado por la sensación persistente de que aún no se conoce toda la verdad sobre el papel del rey emérito, la posible existencia de un 'elefante blanco' o la implicación de los servicios secretos.
Estas dudas, sin embargo, podrían despejarse en las próximas horas. El Consejo de Gobierno del Ejecutivo español aprobará este martes la desclasificación de los documentos sobre los sucesos del 23 de febrero de 1981, una decisión que se hará efectiva a partir de mañana, miércoles.
Desde ese momento, los documentos estarán disponibles en la página web de Moncloa. Está por ver hasta qué punto la documentación sirve para esclarecer uno de los puntos más oscuros de la Transición española.
¿Se conocerá la verdad?
Mikel Aizpuru, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco (EHU), se muestra escéptico sobre el alcance de la desclasificación.
“Hay dos grandes ámbitos de información en torno al 23-F. Por un lado, está la documentación vinculada al juicio, que hasta ahora ha permanecido secreta, y resulta relevante porque detalla la mecánica del intento de golpe. Sin embargo, lo verdaderamente importante es lo relativo al CESID, el servicio de inteligencia español”, indica.
Aizpuru recuerda que el proceso judicial se limitó a juzgar y condenar a los militares que participaron directamente en la intentona. “No se investigó lo ocurrido antes. No se analizó qué hicieron otros mandos en los días previos o el propio 23-F, cuál fue el papel del Rey o qué contactos hubo con el PSOE. Si no se desclasifican los papeles del CESID, no sabremos mucho más”, añade.
Las incógnitas por despejar
En opinión del catedrático de la EHU, la gran clave a despejar tiene que ver con la posición de determinados actores políticos, españoles e internacionales, con respecto al futuro político en España en aquel momento de cambio.
“La situación política y económica era muy frágil. Adolfo Suárez había dimitido y no se descartaba la posibilidad de un gobierno de concentración nacional o de un golpe de Estado blando. Como señala el recientemente fallecido Gregorio Morán, ‘hasta el día 23 nadie dijo a los sublevados que no’. Conocer todo lo que se habló en los días previos es esencial para entender en qué contexto surgió aquella opción de golpe de Estado. Había mucha gente que sabía que algo iba a suceder y que no hizo nada para impedirlo”, sostiene.
El rol del rey Juan Carlos
El papel de Juan Carlos de Borbón es una de las incógnitas centrales del 23-F. Durante décadas, la versión de que su intervención fue decisiva para abortar el golpe se consolidó como un mito legitimador de la monarquía española. En los últimos años, sin embargo, han ganado peso las dudas sobre cuál fue realmente su actuación.
¿Qué hizo en los días previos? ¿Por qué no compareció hasta las 01:14 de la madrugada, casi siete horas después de los disparos de Tejero en el Congreso?
“Sabemos que a partir de determinada hora de la madrugada compareció en contra del intento de golpe de Estado. Sin embargo, todos los indicios apuntan a que previamente se mantuvo a la expectativa o que al menos se dejó querer. Además, otros países como Alemania han desclasificado información, y sabemos que el embajador alemán se reunió en marzo con el rey. Este representante alemán quedó sorprendido por la empatía que el rey mostraba con respecto a los golpistas”, añade Aizpuru.
Según los extractos difundidos por el semanario Der Spiegel en relación con los documentos desclasificados en Alemanía, el monarca español "no mostró ni desprecio ni indignación frente a los actores del golpe de Estado, es más, mostró comprensión, cuando no simpatía".
El papel de los militares
Otra de las claves, según Aizpuru, es esclarecer cuál era el verdadero objetivo de algunos de los militares implicados en la intentona.
“Los mandos españoles habían visto lo que había pasado en Francia con el golpe de Estado contra De Gaulle. Sabían que, sin el respaldo de la cúpula militar, una operación de este tipo no podía prosperar. Algunos pretendían influir políticamente, a través de un golpe de Estado blando, para frenar determinados cambios, limitar el desarrollo del Estado autonómico o condicionar la respuesta frente a ETA. De hecho, el intento del golpe de Estado tuvo consecuencias políticas claras”.
El 'elefante blanco'
Por último, el catedrático de la EHU sostiene que la identidad del “elefante blanco”, la autoridad destinada a asumir el control del Estado, está fuera de toda duda:
“El ‘elefante blanco’ era el general Armada, pese a que lo negara durante el proceso judicial. Su intención era hacerse con la presidencia del Gobierno y promover un Ejecutivo de determinadas características. Sin embargo, algo se torció por el camino. Ahora bien, dudo que lo vayamos a conocer con esta desclasificación”.
Te puede interesar
La jueza de la DANA pide al Tribunal Superior de Justicia Valenciano investigar a Mazón por “inactividad negligente” durante las riadas
Según la instructora, dicha pasividad constituye un “elemento decisivo” en el resultado de los sucesos que dejaron 230 víctimas mortales el 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia.
¿Dónde y cuándo podré consultar los documentos desclasificados del 23F?
La documentación será accesible para la ciudadanía a partir de este miércoles a mediodía.
El Gobierno de España desclasificará "toda" la documentación sobre el 23-F, 153 unidades documentales
La portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz ha explicado que a partir del miércoles al mediodía, cualquier persona interesada podrá consultar "toda" la documentación hallada hasta el momento sobre el "fallido" intento de Golpe de Estado del 81 y que han permanecido clasificadas durante décadas. Ha confiado asimismo, en que salga adelante en el congreso el Proyecto de la Ley de Información Clasificada, para que "este tipo de decisiones dejen de ser la excepción, y se conviertan en la norma".
Iniciativa del PNV para evitar un futuro “veto político” a un posible acuerdo sobre el Estatuto
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha ofrecido una rueda de prensa en la Cámara Baja, previa al debate en el pleno de su proposición de ley para reformar la Ley del Tribunal Constitucional que busca derogar el recurso previo contra las reformas estatutarias.
PNV y EH Bildu retan a Sánchez a "hacer memoria de verdad" y dicen que hay textos secretos más antiguos que el 23F
El bloque de la oposición de izquierdas en el Congreso tilda de insuficiente la desclasificación del 23F mientras que PP y Vox la consideran una cortina de humo.
La iglesia del 3 de marzo, declarada 'Lugar de Memoria Democrática'
El reconocimiento firmado por la Dirección General de la Promoción de la Memoria Democrática se publica este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Sánchez anuncia que el Gobierno español desclasificará este martes los documentos del 23F
El presidente Sánchez ha subrayado que con esta desclasificación "se salda una deuda histórica con la ciudadanía", que llega 45 años después del intento de golpe de Estado protagonizado por Antonio Tejero.
Jóvenes de GKS lanzan pintura roja contra el busto de Fraga en Vilalba (Lugo)
GKS reivindica un ataque al busto de Fraga en Vilalba (Lugo)
El movimiento juvenil considera que fue uno de los responsables de las cargas policiales del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, que causaron cinco muertos y más de cien heridos.