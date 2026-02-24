¿Qué queda por conocer del 23-F? El papel del rey, el ‘elefante blanco’ o el rol de los militares

Las incógnitas por despejar

En opinión del catedrático de la EHU, la gran clave a despejar tiene que ver con la posición de determinados actores políticos, españoles e internacionales, con respecto al futuro político en España en aquel momento de cambio.

“La situación política y económica era muy frágil. Adolfo Suárez había dimitido y no se descartaba la posibilidad de un gobierno de concentración nacional o de un golpe de Estado blando. Como señala el recientemente fallecido Gregorio Morán, ‘hasta el día 23 nadie dijo a los sublevados que no’. Conocer todo lo que se habló en los días previos es esencial para entender en qué contexto surgió aquella opción de golpe de Estado. Había mucha gente que sabía que algo iba a suceder y que no hizo nada para impedirlo”, sostiene.

El rol del rey Juan Carlos

El papel de Juan Carlos de Borbón es una de las incógnitas centrales del 23-F. Durante décadas, la versión de que su intervención fue decisiva para abortar el golpe se consolidó como un mito legitimador de la monarquía española. En los últimos años, sin embargo, han ganado peso las dudas sobre cuál fue realmente su actuación.

¿Qué hizo en los días previos? ¿Por qué no compareció hasta las 01:14 de la madrugada, casi siete horas después de los disparos de Tejero en el Congreso?

“Sabemos que a partir de determinada hora de la madrugada compareció en contra del intento de golpe de Estado. Sin embargo, todos los indicios apuntan a que previamente se mantuvo a la expectativa o que al menos se dejó querer. Además, otros países como Alemania han desclasificado información, y sabemos que el embajador alemán se reunió en marzo con el rey. Este representante alemán quedó sorprendido por la empatía que el rey mostraba con respecto a los golpistas”, añade Aizpuru.

Según los extractos difundidos por el semanario Der Spiegel en relación con los documentos desclasificados en Alemanía, el monarca español "no mostró ni desprecio ni indignación frente a los actores del golpe de Estado, es más, mostró comprensión, cuando no simpatía".

El papel de los militares

Otra de las claves, según Aizpuru, es esclarecer cuál era el verdadero objetivo de algunos de los militares implicados en la intentona.

“Los mandos españoles habían visto lo que había pasado en Francia con el golpe de Estado contra De Gaulle. Sabían que, sin el respaldo de la cúpula militar, una operación de este tipo no podía prosperar. Algunos pretendían influir políticamente, a través de un golpe de Estado blando, para frenar determinados cambios, limitar el desarrollo del Estado autonómico o condicionar la respuesta frente a ETA. De hecho, el intento del golpe de Estado tuvo consecuencias políticas claras”.

El 'elefante blanco'

Por último, el catedrático de la EHU sostiene que la identidad del “elefante blanco”, la autoridad destinada a asumir el control del Estado, está fuera de toda duda:

“El ‘elefante blanco’ era el general Armada, pese a que lo negara durante el proceso judicial. Su intención era hacerse con la presidencia del Gobierno y promover un Ejecutivo de determinadas características. Sin embargo, algo se torció por el camino. Ahora bien, dudo que lo vayamos a conocer con esta desclasificación”.