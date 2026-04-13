Amaia Aguirre no se presentará a la reelección como alcaldesa de Getxo

La alcaldesa de Getxo, Amaia Aguirre, no se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales. De esta manera, la dirigente del PNV pondrá fin a su etapa al frente del consistorio tras dos legislaturas.

Agirre ha comunicado este lunes su decisión, asegurando que ha sido “personal” y que no ha sido fácil, a través de una carta dirigida a sus compañeros y compañeras de partido. En ella, ha subrayado que su compromiso político “permanece intacto” y ha asegurado que continuará trabajando con la “misma dedicación, responsabilidad e ilusión” con la que asumió el cargo.

Por el momento, el Bizkai Buru Batzar (BBB) no ha dado a conocer quién encabezará la candidatura jeltzale en Getxo en las elecciones municipales del 2027. La decisión corresponderá a los tres batzokis del municipio.

El anuncio se produce en un contexto marcado por la polémica en torno al derribo del palacete “Irurak Bat”, un caso que ha generado un fuerte revuelo político y judicial. En esta causa están siendo investigados tres concejales del PNV y varios técnicos municipales por presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio.