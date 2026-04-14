Llamadas a la libertad y contra las guerras desde Eibar, Lugar de Memoria Democrática

La localidad guipuzcoana de Eibar, primer municipio en proclamar la II República en la madrugada del 14 de abril de 1931, se ha erigido este martes oficialmente como Lugar de Memoria Democrática en un acto en el que se han sucedido las llamadas a favor de la libertad y en contra de las guerras.



En la Plaza Unzaga, donde se encuentra el Ayuntamiento y que hace 95 años cambio el nombre de Alfonso XIII por el de Plaza de la República, representantes institucionales, entre ellos Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2039, han participado en el acto en el que se ha descubierto la placa que acredita que el Gobierno de España ha declarado a Eibar como Lugar de Memoria Democrática.



"La memoria no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y hoy todavía reverberan las palabras que desde aquí se emitieron para el mundo entero, un mensaje de justicia, de igualdad y de libertad. Y es un mensaje particularmente importante hoy, porque en el mundo vuelven a campar las fuerzas oscuras del autoritarismo, de la violencia, de la guerra, de las masacres indiscriminadas de civiles", ha destacado el ministro.



Bustinduy ha iniciado su intervención recordando a Gregorio Bustinduy, primo de su bisabuelo y uno de los concejales eibarreses que firmaron el acta con el que aquel 14 de abril se proclamó en su pueblo la II República.



Tras los discursos del alcalde de Eibar, Jon Iraola; la viceconsejera vasca de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón; y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, el ministro ha confiado en que "ojalá sepamos estar a la altura del ejemplo que marcaron hace 95 años, desde esta misma plaza, nuestros antepasados" y ha insistido en que "es obligación de todos los demócratas decir alto y claro que no nos tenemos que resignar, que no nos tenemos que arrodillar ante quienes quieren incendiar el mundo entero para convertirlo en un tablero de sus juegos de poder", y ha abogado por "alzar la voz de nuevo contra los imperios y contra sus guerras".