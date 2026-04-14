Memoria historikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gerren aurkako eta askatasunaren aldeko deiak Eibartik, gaur Memoria Demokratikoaren Leku izendatua

EIBAR (GIPUZKOA), 14/04/2026.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (2i); el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez (d); la viceconsejera vasca de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón; y el alcalde de Jon Iraola (2d); han participado este martes en la celebración del reciente reconocimiento de Eibar como Lugar de Memoria Democrática a la conmemoración anual del Día de la II República, que cobra especial significación en esta localidad guipuzcoana como primera población española en la que proclamó este hito histórico. EFE/Javier Etxezarreta
Astearte honetako ekitaldia, Eibarren. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eibar, 1931ko apirilaren 14ko goizaldean II. Errepublika aldarrikatu zuen lehen udalerria, astearte honetan, ofizialki, Memoria Demokratikoaren Leku izendatu dute, eta ekitaldian ugariak izan dira askatasunaren aldeko eta gerren aurkako deiak. 

Unzaga plazan, udaletxea dagoen lekuan eta duela 95 urte Alfonso XIII.aren plazaren ordez Errepublika plaza izendatua izan zen lekuan, ekitaldia egin dute gaur, Espainiako Gobernuak Eibar Memoria Demokratikoaren Leku izendatu duela egiaztatzen duen plaka agerian uzteko. Herritar ugariz gain, bertan izan dira erakundeetako ordezkariak, tartean Pablo Bustinduy Eskubide Sozialen, Kontsumoaren eta 2039 Agendaren ministroa. 

"Memoria ez da iraganeko kontua, orainekoa baizik, eta gaur egun oraindik hemendik mundu osora igorri ziren hitzen oihartzunak entzuten dira, justizia, berdintasun eta askatasun mezua. Eta mezu hori bereziki garrantzitsua da gaur egun, zabaltzen ari direlako munduan autoritarismoaren indar ilunak, indarkeria, gerra eta zibilen sarraski bereizi gabeak", nabarmendu du ministroak.

Bustinduyk Gregorio Bustinduy ekarri du gogora hitzartzea abiatzeko, beraren birraitonaren lehengusua eta apirilaren 14an II. Errepublika aldarrikatzeko akta sinatu zuten zinegotzi eibartarretako bat.

Jon Iraola Eibarko alkatearen, Arritxu Marañon Giza Eskubide, Memoria eta Bizikidetzako sailburuordearen eta Fernando Martinez Memoria Demokratikoko Estatu idazkariaren hitzaldien ondoren, ministroak adierazi du nahiko lukeela gizarteak "duela 95 urte, plaza honetatik bertatik, gure arbasoek markatu zuten adibidearen mailan egoten jakitea". Bere hitzetan, "demokrata guztien betebeharra da argi eta ozen esatea ez dugula etsi behar, ez dugula belaunikatu behar, beren botere-jokoen taula bihurtzeko, munduari su eman nahi diotenen aurrean", eta "inperioen eta gerren aurka berriz ere ahotsa altxatzeko" dei egin du. 

Eibar Politika Memoria Historikoa

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X