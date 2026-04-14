CASO BEGOÑA GÓMEZ
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Sánchez, sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "Estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio"

Pedro Sánchez China
18:00 - 20:00
Rueda de prensa de Pedro Sánchez, hoy, en China, donde se encuentra de viaje oficial desde el pasado sábado.
Euskaraz irakurri: Sanchez, Begoña Gomezen auzipetzeari buruz: "Ziur nago, denborak jarriko du bakoitza bere tokian"
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EITB

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Ante la pregunta de si cree que va a ver a su esposa sentada en el banquillo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha señalado que lo que le pide a la justicia es que "haga justicia" y ha recalcado que esta ha sido siempre su postura. 

Gobierno de España Pedro Sánchez Titulares de Hoy Política

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