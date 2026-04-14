Sánchez, sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "Estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha manifestado en el programa En Jake de ETB2, en respuesta al popular de Andrés, que "el PP sigue sin enterarse de qué pasa en este país". El líder jeltzale cree que es hacer "una lectura absolutamente equivocada" considerar que, "de la noche a la mañana, Iparralde se ha vuelto abertzale". "No es así. Las dinámicas son muy diferentes en Iparralde, y son muchas veces personales", ha advertido. Y ha asegurado que no podían dejar ganar a Jean-René Etchegaray tras considerar que sus políticas de los últimos años no eran "adecuadas" y después de las "tensiones" vividas con el jeltzale Peio Etxaleku.