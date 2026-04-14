Sanchez, Begoña Gomezen auzipetzeari buruz: "Ziur nago, denborak jarriko du bakoitza dagokion tokian"

Pedro Sánchez China
Pedro Sanchez, gaur, Txinan, prentsaurrean.

EITB

Begoña Gomez emaztea akusatuen aulkian eserita ikusiko ote duen galdetuta, Justiziari "justizia egiteko" eskatu dio Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuak.

Espainiako gobernua Pedro Sanchez Eguneko Titularrak Politika

Euskararen Legea eztabaidatzeko epea luzatzea eskatuko dio EAJk Eusko Legebiltzarreko mahaiari

Alderdi jeltzalearen esanetan, euskarak akordio bat behar du, "orain hori baita garrantzitsuena", eta, akordio hori lortzeko beste alderdiekin negoziatzen hilabeteak daramatzan arren, denbora gehiago behar dutela onartu du. "Gure proposamenak euskararen erabilera sustatzea eta LEPak segurtasun juridikotik blindatzea du helburu", defendatu du. EH Bilduk alderdi interesak lehenestea egotzi die EAJri eta PSE-EEri.

Migratzaileen erregularizazioari buruzko gida bat argitaratuko du Eusko Jaurlaritzak, "denbora errekorrean"

Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren sailburuak iragarri duenez, egoera irregularrean dauden migratzaileak erregularizatzeko Espainiako Gobernuak onartuko duen "behin betiko" testua izan bezain laster, Eusko Jaurlaritzak gida bat egin eta argitaratuko du, "denbora errekorrean". Horretan, izapideak egiteko baldintzak eta urratsak azalduko dira.

Aitor Esteban: "Gauetik goizera Iparraldea ez da abertzale bihurtu; dinamikak oso ezberdinak dira, eta, askotan, pertsonalak"

Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak, ETB2ko En Jake saioan erantzun dio de Andres popularrari, esanez "PPk herri honetan zer gertatzen den jakin gabe" jarraitzen duela. Jeltzaleen buruak uste du "irakurketa erabat okerra" egitea dela "goizetik gauera Iparraldea abertzale" bihurtu dela pentsatzea. "Ez da hori kontua. Dinamika oso ezberdinak dira Iparraldean, eta askotan pertsonalak dira", ohartarazi du. Eta adierazi duenez, ezin zioten Jean-Rene Etchegarayri  irabazten utzi, azken urteetako bere politikak "egokiak ez" zirela esan ostean eta Peio Etxalekurekin izandako "tentsioen" ondoren.

