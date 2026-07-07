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Trump critica a aliados europeos por no ayudar a EE.UU. en Irán y cuestiona el gasto de su país en la OTAN

La cumbre de Ankara evidencia las tensiones entre Estados Unidos y el resto de los aliados, mientras el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reclama una "revolución industrial de defensa transatlántica".
Ankara (Turkey), 07/07/2026.- Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomes US President Donald Trump at Esenboga Airport ahead of the 2026 NATO Heads of State and Government Summit in Ankara, Turkey, 07 July 2026. The summit will take place on 07 and 08 July, focusing on strengthening defense industrial production and securing long-term military aid for Ukraine. (Turquía, Ucrania) EFE/EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL
El presidente turco Erdogan recibe a Trump a su llegada a Ankara. Foto: Efe.
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado este martes a sus aliados europeos por negarse a ayudar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán. Tras llegar a la cumbre de los aliados en Ankara y reunirse con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, Trump se ha referido así a Reino Unido, Alemania, Italia y Francia.

"De algún modo, estaba probando a la gente. Nosotros los ayudamos, pero no estoy seguro de que ellos estarían ahí para nosotros", ha declarado Trump. "¿Para qué nos estamos gastando centenares de miles de millones de dólares en ellos, cuando ellos no están ahí para nosotros?", se ha preguntado.

Al ser preguntado por su opinión sobre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a quien también ha cuestionado recientemente en redes sociales, Trump ha explicado que cree que es "una buena persona", pero que "cometió un error" en el contexto de la guerra de Irán que dañó la relación entre ambos.

Las diferencias entre Trump y otros líderes europeos es uno de los ejes de la cumbre de la OTAN que tiene lugar este martes y miércoles en Ankara, en la que los aliados atlánticos esperan mostrar sus progresos para elevar el gasto militar y asumir mayores capacidades de defensa.

Intervención de Mark Rutte

Ante esta situación, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha avisado este martes a los aliados de que países como Rusia, China y Corea del Norte "colaboran cada vez más" en materia de defensa y que eso debería levantar las alarmas entre los países de la Alianza Atlántica. Por dicho motivo, ha reclamado una "revolución industrial de defensa transatlántica" para hacerles frente.

Rutte apuesta por reforzar la cooperación entre la Alianza y la industria de defensa para acelerar la producción de capacidades militares y ha recurrido a una analogía futbolística para subrayar que la seguridad colectiva depende del compromiso de todos los aliados y de la aportación de la industria, a la que definió como el respaldo imprescindible del equipo.

Tras recordar que en la cumbre de La Haya del año pasado los aliados acordaron destinar el 5% de sus respectivos PIB al gasto en defensa, ha advertido que "ese dinero debe ponerse a trabajar" y "debe servir para adquirir capacidades que realmente disuadan y defiendan". Además, ha destacado que desde el año pasado los 32 miembros han invertido 32 000 millones de euros en reforzar la base industrial de la OTAN, con nuevas fábricas y líneas de producción.

El secretario insiste también en que la OTAN debe acelerar el desarrollo de capacidades militares para responder al incremento de las amenazas de Rusia, China, Corea del Norte e Irán. A su juicio, la Alianza necesita impulsar una "revolución industrial de defensa transatlántica" que garantice una respuesta rápida y eficaz.

OTAN Donald Trump Estados Unidos Turquía Política

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