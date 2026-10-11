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Gabriel Rufián encabezará finalmente la lista de ERC para el Congreso en las elecciones generales

Los republicanos han confirmado la decisión, que se formalizará este domingo, en un comunicado. Se cierra así la puerta a una posible inclusión en las planchas del Frente Amplio.
(Foto de ARCHIVO) El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio vuelve a centrar las preguntas de la oposición al Gobierno en la sesión de control con preguntas cómo cuáles son los planes para la ciudad autónoma o si el Ejecutivo considera que ante la entrada irregular de los migrantes se ha degradado la imagen de España en el exterior. Diego Radamés / Europa Press 16 SEPTIEMBRE 2026;DIPUTADOS;CONGRESO;SESIÓN DE CONTROL; 16/9/2026
Rufián, en una foto de archivo de Europa Press
Euskaraz irakurri: Gabriel Rufian ERCren Kongresurako zerrendaburua izango da berriro hauteskunde orokorretan

EITB

Última actualización

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, será finalmente el cabeza de lista de los republicanos para las próximas elecciones del 29 de noviembre.

La decisión se formalizará este domingo en una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido, informa ERC en un comunicado.

La formación presidida por Oriol Junqueras añade en su breve nota de prensa que "a lo largo de los próximos días se concretarán los detalles de la candidatura mediante la celebración de los diferentes congresos regionales". 

El propio Rufián llevaba meses postulándose como posible candidato de las fuerzas de izquierda, y se especulaba con que pudiera formar parte de las listas del Frente Amplio. Sin embargo, el anuncio de este domingo cierra la puerta a esa opción, y confirma que repetirá como cabeza de lista de su formación. 

ERC Elecciones Generales Política

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