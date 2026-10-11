Gabriel Rufián encabezará finalmente la lista de ERC para el Congreso en las elecciones generales

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, será finalmente el cabeza de lista de los republicanos para las próximas elecciones del 29 de noviembre.

La decisión se formalizará este domingo en una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido, informa ERC en un comunicado.

La formación presidida por Oriol Junqueras añade en su breve nota de prensa que "a lo largo de los próximos días se concretarán los detalles de la candidatura mediante la celebración de los diferentes congresos regionales".

El propio Rufián llevaba meses postulándose como posible candidato de las fuerzas de izquierda, y se especulaba con que pudiera formar parte de las listas del Frente Amplio. Sin embargo, el anuncio de este domingo cierra la puerta a esa opción, y confirma que repetirá como cabeza de lista de su formación.