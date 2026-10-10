Ansola cierra filas en torno a la candidatura de Bengoetxea e insiste en que la última palabra es de las bases

El presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, no ha querido responder a las críticas lanzadas ayer por la actual diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, tras conocer por "sorpresa" que no será candidata a la reelección. En declaraciones a EITB, el dirigente jeltzale ha declarado que la decisión de proponer a la vicelehendakari Ibone Bengoetxea se tomó el jueves "tras una reflexión profunda" y que la ahora "la voz la tiene toda la afiliación".

El PNV de Bizkaia comunicó el jueves tanto a Etxanobe como al presidente del PNV, Aitor Esteban, su decisión de proponer a las bases la candidatura de Ibone Bengoexea, en vez de Etxanobe. Ayer, viernes, la actual diputada general de Bizkaia expresó su "tremenda sorpresa" y subrayó que desconocía "las razones del cambio". Según aseguró, el propio Ansola le confirmó en marzo que sería ella quien optaría a la reelección.

Cuestionado al respecto en un acto en Markina-Xemein (Bizkaia), Ansola no ha querido enfrentarse verbalmente con Etxanobe y ha subrayado que el BBB optó por Bengoetxea al considerar que era la mejor candidata, y que "la determinación se tomó tras una reflexión profunda y tras haber escuchado a muchísimas personas y agentes sociales".

En palabras de Ansola, "a partir de ahora vamos a ser muy escrupulosos, los procedimientos internos del Partido Nacionalista Vasco muy democráticos y la voz la tiene toda la afiliación".

"Vamos a ser, como hemos sido siempre, muy respetuosos. No tengo nada más que decir", ha sentenciado.