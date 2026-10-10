Ansola cierra filas en torno a la candidatura de Bengoetxea e insiste en que la última palabra es de las bases
El presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, no ha querido responder a las críticas lanzadas ayer por la actual diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, tras conocer por "sorpresa" que no será candidata a la reelección. En declaraciones a EITB, el dirigente jeltzale ha declarado que la decisión de proponer a la vicelehendakari Ibone Bengoetxea se tomó el jueves "tras una reflexión profunda" y que la ahora "la voz la tiene toda la afiliación".
El PNV de Bizkaia comunicó el jueves tanto a Etxanobe como al presidente del PNV, Aitor Esteban, su decisión de proponer a las bases la candidatura de Ibone Bengoexea, en vez de Etxanobe. Ayer, viernes, la actual diputada general de Bizkaia expresó su "tremenda sorpresa" y subrayó que desconocía "las razones del cambio". Según aseguró, el propio Ansola le confirmó en marzo que sería ella quien optaría a la reelección.
Cuestionado al respecto en un acto en Markina-Xemein (Bizkaia), Ansola no ha querido enfrentarse verbalmente con Etxanobe y ha subrayado que el BBB optó por Bengoetxea al considerar que era la mejor candidata, y que "la determinación se tomó tras una reflexión profunda y tras haber escuchado a muchísimas personas y agentes sociales".
En palabras de Ansola, "a partir de ahora vamos a ser muy escrupulosos, los procedimientos internos del Partido Nacionalista Vasco muy democráticos y la voz la tiene toda la afiliación".
"Vamos a ser, como hemos sido siempre, muy respetuosos. No tengo nada más que decir", ha sentenciado.
En la misma línea, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha pedido "respeto" ante el proceso interno del partido.