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EH Bildu presenta a sus candidatas a la Diputación de Gipuzkoa y a la alcaldía de San Sebastián

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GRAFCAV648. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 10/10/2026.- La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua (d), participa en un acto político, junto a las candidatas ya proclamadas de su formación a la Diputación de Gipuzkoa y al Ayuntamiento de San Sebastián, Maddalen Iriarte (i), y Nerea Kortajarena (c), respectivamente. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EH Bilduk Gipuzkoako aldundirako eta Donostiako alkatetzarako hautagaiak aurkeztu ditu

EITB

Última actualización

Nerea Kortajarena volverá a ser la candidata a alcaldesa, mientras que para la Diputación se presentará de nuevo Maddalen Iriarte. Las cabezas de lista para las elecciones municipales y forales han sido elegidas con un amplio respaldo.

EH Bildu Gipuzkoa Donostia-San Sebastián Política

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