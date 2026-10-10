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EH Bilduk Gipuzkoako Foru Aldundirako eta Donostiako Alkatetzarako hautagaiak aurkeztu ditu

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GRAFCAV648. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 10/10/2026.- La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua (d), participa en un acto político, junto a las candidatas ya proclamadas de su formación a la Diputación de Gipuzkoa y al Ayuntamiento de San Sebastián, Maddalen Iriarte (i), y Nerea Kortajarena (c), respectivamente. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hurrengo hauteskundeetan, Nerea Kortajarena izango da Donostiako alkate izateko lehian. Gipuzkoako Foru Aldundirako, berriz, ez da aldaketarik izango, Maddalen Iriarte aurkeztuko baitute diputatu nagusi izateko hautagai. Babes zabalarekin aukeratu dituzte udal eta foru hauteskundeetarako zerrendaburuak.

EH Bildu Gipuzkoa Donostia Politika

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