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Iñigo Ansola: "El BBB determinó el jueves proponer a Ibone Bengoetxea como candidata para diputada general. No tengo nada más que decir"

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Iñigo Ansola: “Ahaldun nagusi izateko hautagairik onena proposatu du BBBk; ez dut beste ezer esateko”
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iñigo Ansola: “Ahaldun nagusi izateko hautagairik onena proposatu du BBBk; ez dut beste ezer esateko”

EITB

Última actualización

En declaraciones a ETB, el presidente del BBB, Iñigo Ansola, ha asegurado que Ibone Bengoetxea es la mejor candidata a diputada general de Bizkaia. En este sentido, Ansola ha pedido respeto al proceso interno, y ha asegurado que respetará la última palabra del partido.

Bizkaia Diputación Foral de Bizkaia EAJ-PNV Política

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