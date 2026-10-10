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Iñigo Ansola: "Ahaldun nagusi izateko hautagairik onena proposatu du BBBk. Ez dut beste ezer esateko"

Iragarkia
Iñigo Ansola: “Ahaldun nagusi izateko hautagairik onena proposatu du BBBk; ez dut beste ezer esateko”
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

ETBri egindako adierazpenetan, Ibone Bengoetxea Bizkaiko ahaldun nagusi izateko hautagairik onena dela esan du Iñigo Ansola BBBko presidenteak. Barne prozesuaren aurrean errespetua eskatu du Ansolak, eta EAJren azken hitza errespetatuko duela adierazi du.

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