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Andueza advierte que es necesaria una mayoría progresista en el Congreso para seguir adelante con los avances sociales

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GRAFCAV645. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 10/10/2026.- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza (2d), mantiene una reunión este sábado en San Sebastián preparatoria para las elecciones generales con cargos de su partido a la que asiste la diputada por este territorio, Rafaela Romero (i), y los dirigentes de su formación, José Ignacio Asensio (2i), y Azahara Domínguez (d). EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Anduezak ohartarazi du gehiengo sendo bat behar dutela aurrerapen sozialekin jarraitu ahal izateko

EITB

Última actualización

El secretario general del Partidos Socialista de Euskadi. Eneko Andueza, ha advertido que es necesaria una mayoría progresista en el Congreso para seguir adelante con los avances sociales, entre ellos el de la vivienda, cuyos dos decretos fueron rechazados en la cámara. Andueza ha hecho estas declaraciones durante una reunión preparatoria de las elecciones generales con cargos institucionales de Gipuzkoa.

 

PSE EE Eneko Andueza Elecciones Política

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