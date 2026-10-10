Andueza advierte que es necesaria una mayoría progresista en el Congreso para seguir adelante con los avances sociales

El secretario general del Partidos Socialista de Euskadi. Eneko Andueza, ha advertido que es necesaria una mayoría progresista en el Congreso para seguir adelante con los avances sociales, entre ellos el de la vivienda, cuyos dos decretos fueron rechazados en la cámara. Andueza ha hecho estas declaraciones durante una reunión preparatoria de las elecciones generales con cargos institucionales de Gipuzkoa.