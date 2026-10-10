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Anduezak ohartarazi du gehiengo sendo bat behar dutela aurrerapen sozialekin jarraitu ahal izateko

Iragarkia
GRAFCAV645. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 10/10/2026.- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza (2d), mantiene una reunión este sábado en San Sebastián preparatoria para las elecciones generales con cargos de su partido a la que asiste la diputada por este territorio, Rafaela Romero (i), y los dirigentes de su formación, José Ignacio Asensio (2i), y Azahara Domínguez (d). EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Eneko Andueza Euskadiko sozialisten idazkari nagusiak esan du gehiengo sendo bat behar dutela Diputatuen Kongresuan aurrerapen sozialekin jarraitu ahal izateko. Horrela mintzatu da Eneko Andueza Donostian Gipuzkoako kargudun instituzionalekin egindako batzarrean.

PSE EE Eneko Andueza Hauteskundeak Politika

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