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Anduezak ohartarazi du gehiengo sendo bat behar dutela aurrerapen sozialekin jarraitu ahal izateko
Eneko Andueza Euskadiko sozialisten idazkari nagusiak esan du gehiengo sendo bat behar dutela Diputatuen Kongresuan aurrerapen sozialekin jarraitu ahal izateko. Horrela mintzatu da Eneko Andueza Donostian Gipuzkoako kargudun instituzionalekin egindako batzarrean.
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