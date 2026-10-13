UPN no han confirmado de momento la noticia y ha insistido en que la información tiene que ir en primer lugar a los órganos del partido, que son los que toman las decisiones. Esta tarde, han recordado, se celebrará el Consejo Político de la formación

El PP y UPN han llegado a un principio de acuerdo para presentarse en coalición a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo han confirmado fuentes de Génova, que han precisado que el principio de acuerdo tendrá que ser ratificado por UPN en sus órganos internos.

Fuentes del partido navarro no han confirmado la noticia y han insistido en que la información tiene que ir en primer lugar a los órganos del partido, que son los que toman las decisiones. Esta tarde, han recordado, se celebrará el Consejo Político de la formación

Desde que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciara la convocatoria de elecciones, ambas formaciones han negociado a contrarreloj un acuerdo para concurrir de forma conjunta a los comicios.



Este martes, el Consejo Político de UPN se reunirá a las 20:00 horas en el hotel Iruña Park de Pamplona.



De momento se desconocen las condiciones, el orden de los miembros de cada partido en la lista electoral y la situación y los compromisos que tendrían los diputados o diputadas de UPN en el Congreso, con respecto a las votaciones o adscripción a grupos parlamentarios.



Ambas formaciones han concurrido en coalición desde 1982, excepto en las elecciones de 2023, cuando cada una de las listas logró un diputado. El PSN logró dos y otro EH Bildu. En el Senado, el PSN se llevó tres y la cuarta fue María Caballero, de UPN.

El plazo para presentar las candidaturas conjuntas termina este viernes, por lo que UPN y PP deberán tener un acuerdo mínimo cerrado para entonces.